SV Anzing: Trotz Chancenwucher zufrieden mit Punkt gegen Zamdorf

SV Anzings Co-Trainer Christian Rauch beklagte bereits vergangene Woche zahlreiche Verletzte. © Riedel

Zwei weitere Hiobsbotschaften muss der SV Anzing vermelden. Beim 1:1-Remis gegen den SV Zamdorf verletzten sich zwei weitere Akteure und gesellen sich ins ohnehin schon übervolle Lazarett.

Anzing –„Wir sind in unserer Situation über jeden Punkt froh und müssen jetzt noch enger zusammen rücken“, beurteilt Co-Trainer Christian Rauch die Lage realistisch. Dabei bestand beim Letzten in Zamdorf durchaus die Möglichkeit für einen Sieg. Aber ein in den Anzinger Nachthimmel getretener Strafstoß von Alexander Huber sowie weitere fünf vergebene Hochkaräter verhinderten diesen.

Die Partie begann denkbar ungünstig: Granit Lezi musste nach einem bösen Foul verletzt raus (13.), der Zamdorfer Akteur Rene Magg sah die Rote Karte. Trotz Unterzahl gingen die Gäste auch noch 1:0 in Führung (Leonard Evertz/36.). Dann zog sich Anzings Leon Nitschke auch noch bei einem Zusammenprall mit dem Torhüter eine Bänderverletzung zu und musste ebenfalls in die Kabine. Immerhin reichte das 1:1 von Nikolas Sangl (61.) noch für einen Punkt. (arl)

SV Anzing: Erden, Muck, Schmid, Stangl, Nitschke, Blumberg K., Lezi, Spika, Lehrmann, Reuel, Huber, Guggenthaler, Rickhoff, Eisenhofer.