SV Anzing trotz schlechter Leistung gegen direkten Konkurrenten mit Erfolg

Teilen

Christian Rauch freut sich über drei Punkte gegen den MSV. © Christian Riedel

Obwohl der SV Anzing sich nicht mit seiner besten Leistung präsentierte, konnte man trotzdem einen wichtigen Sieg einfahren. Durch die drei Punkte gegen die MSV Bajuwaren konnte man sich etwas vom Tabellenkeller absetzen.

Fußball-Kreisligist SV Anzing hat ein erneutes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesendet. Der SVA bezwang im Duell mit der Münchener Sp.VG. einen direkten Konkurrenten mit 2:1 (0:1) und blieb damit auch im sechsten Spiel in Serie ohne Niederlage.

„Man muss auch mal mit einer schlechten Leistung gewinnen. Genau solche Erfolge brauchst du im Abstiegskampf“, freute sich Anzings Trainer Christian Rauch über bedeutende drei Punkte. „Wir waren leider von Beginn an nicht im Spiel, hätten aber trotzdem in Führung gehen können.“ Dies taten stattdessen die Gäste aus der Landeshauptstadt, die durch einen Freistoß in den Winkel zum 0:1 (25.) trafen.

„Auch in der zweiten Halbzeit war es mühselig, aber dann hat unser Kapitän mit viel Engagement das Heft in die Hand genommen“, konnte sich Rauch auf Kilian Blumberg verlassen, dessen Flanke Matthias Hausner (64.) unter die Latte beförderte. „Auch er hat ein tolles Spiel gemacht. Bislang war Matthias eigentlich nur für unsere zweite Mannschaft aktiv“, so Rauch begeistert. Eine Standardsituation ließ die Platzherren ein zweites Mal jubeln. Diesmal traf Blumberg (79.) selbst. „Wenn man so spielt und am Ende trotzdem gewinnt, dann spricht einiges dafür, dass man nicht absteigen wird“, ist Rauch vom Klassenerhalt überzeugt. (fhg)

Anzing: Erden, Muck, Behr, Schmid, Rickhoff, K. Blumberg, Stangl, A. Blumberg, Hausner, Hösl, Huber - Stadler, Niederreiter.