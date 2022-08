Personalnot beim SV Anzing: Knapp über Elf-Mann-Pegel

Weiter Antreiber ist Christian Rickhoff beim SV Anzing (hier obenauf gegen Ebersbergs Simon Wiener). © sro

Vor dem Spiel gegen NK Hajduk plagen den SV Anzing erhebliche Personal-Sorgen. Zur Ergänzung werden einige Spieler aus der Reserve zum Einsatz kommen.

Anzing – „Uns geht’s naß nei.“ Ganz im Gegensatz zur derzeitigen Großwetterlage klagt Anzings Co-Trainer Christian Rauch ganz trocken über die derzeitige Personalsituation bei seiner Mannschaft vor dem Punktspielauftakt heute Abend auf heimischen Feld gegen den NK Hajduk um 19.30 Uhr.

Personalnot beim SV Anzing

Nur noch knapp über dem Elf-Mann-Pegel befinde sich die Anzahl an einsetzbaren Kaderspielern, die Ausfallstärke sei schon fast auf demselben Niveau. „Wir haben vier Langzeitverletzte. Dazu kommen Urlauber und einige Fragezeichen. Auch unser Trainer Christian Rickhoff ist noch fraglich. Und dann haben wir noch einige Kranke“, klagt Rauch. Irgendwie soll diese Malaise aber kompensiert werden. Zur Auffüllung sind bereits einige Spieler aus der Reserve integriert worden. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren,“ fordert Rauch den entsprechenden Fokus von seinen einsatzfähigen Akteuren ein.

Dass dies zunächst auch ein Kampf um jeden einzelnen Punkt wird, ist Rauch klar. „Aber ich bin guter Dinge, dass wir was holen in den ersten beiden Spielen.“ Nach dem Auftakt folgt die Auswärtspartie beim SV Heimstetten II. Nach der trotz dem 3:1-Sieg nur bedingt gelungenen Generalprobe gegen die SG Markt Schwaben, ist der Kontrahent aus München für Rauch nur schwer einzuschätzen. „Das ist mir aber ganz recht, wir müssen auf uns schauen. Auf die Gegner schauen wir dann im September.“ Dann folgen die Derbytage gegen Kirchseeon und Oberpfammern. Noch eine Information für die Anzinger Anhängerschaft: Der SV Anzing wird seine Heimspiele bis zur Zeitumstellung jeweils am Freitag um 19.30 Uhr bestreiten. arl