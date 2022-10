SV Anzing gegen SC Grüne Heide Ismaning: Hört auf Hummels!

Auf Schönspielerei kann Anzings Christian Rickhoff (weiß) aktuell verzichten. sro © SRO EBERSBERG

Nur einen Punkt hat der SV Anzing in den vergangenen fünf Partien eingefahren. Nach der 1:2-Niederlage bei Top-Team SC Baldham-Vaterstetten wird die nächste Aufgabe nicht gerade einfacher

Anzing – Heute Abend (Anpfiff um 19:30 Uhr) empfangen die Anzinger auf den SC Grüne Heide Ismaning. „Da wartet ein ähnliches Kaliber auf uns. Sie sind eine eingespielte Mannschaft und stehen zurecht dort oben. Auch dieses Spiel müssen wir nicht unbedingt gewinnen. Die Gegner auf unserem Niveau kommen dann erst noch“, sagt Anzings Sprecher Benno Stadler vor dem Duell mit dem Tabellenführer.

Die sportliche Krise bringt Stadler mit der aktuellen Verletztenmisere in Verbindung: „Als kleiner Verein können wir den Ausfall von vier langzeitverletzten Stammspielern nur schwer kompensieren. Uns fehlt es einfach an Power und Durchschlagskraft.“ Trotzdem glaubt der SVA an seine Chance gegen den Spitzenreiter. „Wir wollen dagegenhalten und möglichst lange zu Null spielen, damit wir Nadelstiche setzen können. Wir wollen versuchen zu punkten, obwohl es sehr schwierig wird“, kündigt Anzings Trainer Christian Rickhoff an.

In der aktuellen Phase verfolgt man in Anzing außerdem eine Rückkehr zu den Grundtugenden wie Kampf und Leidenschaft. „Mats Hummels hat es ja kürzlich in einem Interview gesagt. In unserer Situation bringt Schönspielerei erst recht nichts“, zieht Stadler den Profi-Vergleich. Hummels tritt am Sonntag in der Bundesliga für Dortmund gegen den Ball. Schon heute geht es für den SVA darum, einen Negativlauf zu beenden – ohne Hummels, dafür mit Mut und klarem Matchplan. (fhg)