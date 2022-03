SV Anzing: Srbija München zumindest mächtig geärgert

Von: Wolfgang Herfort

Der SV Anzing will auch in der Rückrunde über die körperliche Fitness kommen. © Christian Riedel

„Das ist die mit Abstand beste Mannschaft der Liga“, zollte Anzings Co-Trainer Christian Rauch den Münchnern Respekt.

SV Anzing – SK Srbija 1:2 - Das Lob fiel leicht, denn die Anzinger hielten mit dem souveränen Tabellenführer nicht nur mit. „Wir waren nahe dran, ihnen einen Punkt abzuknöpfen. Während wir die Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben, traf Srbija zweimal.

Sie sind halt kaltschnäuzig und brutal effektiv“, so Rauch zu den Serben-Treffern in der 33. Minute und in der Nachspielzeit vor der Pause.

Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Rickhoff agierte auf Augenhöhe, hätte bei „zwei Hundertprozentigen“ von Tim Lehrmann in Führung gehen „müssen“. „Er hat ein super Spiel gemacht, sich aber leider nicht belohnt.“ Auch zwei Kopfbälle von Alex Huber brachten zwar Gefahr fürs Gästetor, doch nichts Zählbares. So blieb Rickhoffs Anschlusstreffer zum 1:2 (64.) der einzige Beweis, dass „wir sie mächtig geärgert haben“, wie sich Rauch freute. (Wolfgang Ehrfort)

Anzing: Erden, Muck, Behr, Schmid, Stadler, Nitschke, Rickhoff, Blumberg, Keller, Lehrmann, Huber – Yildiz, Lämmel, Deutschbein, Niederreiter.