„Krasse Außenseiter“: SV Anzing will ins Rosenheimer Finale

Christian Rauch: Der Anzinger Coach träumt vom Finale. © SV Anzing

Im Rennen um den Rosenheimer Sparkassenpokal geht es nun in die heiße Phase.

Anzing – 18 von ursprünglich 37 Herrenmannschaften sind beim Fußball-Hallenturnier noch mit von der Partie, haben sich an drei Vorrundentagen für die Zwischenrunde qualifiziert. Am Freitagabend kämpft der SV Anzing ab 18 Uhr um sein Ticket für das Finalturnier am Samstag, 7. Januar.

Dafür muss der SVA allerdings eine Mammutaufgabe bewältigen. Zunächst trifft der Kreisligist in einer Dreiergruppe auf den SB Chiemgau Traunstein (Landesliga) sowie den SV Westerndorf (Kreisliga) und muss dort einen der ersten beiden Ränge belegen, um sich für eine weitere Vierergruppe zu qualifizieren, aus der letztlich die beiden besten Mannschaften das Finale erreichen.

„Wir sind der krasse Außenseiter in unserer Gruppe. Traunstein ist für mich der Turnierfavorit. Auf Westerndorf mit Trainer Franz Pritzl freuen wir uns besonders. Mit ihm sind wir gut befreundet“, blickt Anzings Coach Christian Rauch voraus. „Ich hoffe, wir spielen so wie in der Vorrunde. Dann haben wir eine kleine Chance. Es wäre schon eine tolle Sache, dort weiterzukommen. Das Turnier ist bestens organisiert und man trifft viele coole Leute“, freut sich Rauch auf die Fortsetzung des Events in der Rosenheimer Gabor-Halle.

An motivierten Kickern mangelt es im Vorfeld nicht. Der SVA-Coach kann nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Wir treten mit allen an, die Lust haben. Das sind wahrscheinlich sogar zu viele Spieler. Wir haben auf jeden Fall einige gute Hallenfußballer dabei und gehen entspannt an die Sache heran.“

Von Verkrampfung ist auf Anzinger Seite nichts zu spüren. Rauch und Co. gehen gelassen in die heiße Phase im Rennen um den Rosenheimer Sparkassenpokal. Möglicherweise ist ja genau das der Schlüssel zum Weiterkommen. (Florian Henning)