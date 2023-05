SVA-Coach Christian Rauch zufrieden: „Ein gewonnener Punkt für uns“

Der SV nimmt gerne den Zähler mit, die Ebersberger werden sich eher über liegengelassene Punkte ärgern. © Stefan Rossmann

Der SV Anzing konnte weiterhin seine Serie ohne Niederlage fortsetzen und einen wichtigen Punkt beim TSV stehlen. Zorneding siegte deutlich gegen die Münchener SpVG.

TSV Ebersberg – SV Anzing 2:2

Die Erfolgsserie des SV Anzing in der Fußball-Kreisliga 3 (München) hat weiterhin Bestand. Der SVA kam im Lokalderby beim TSV Ebersberg zu einem 2:2 (2:2) und blieb damit auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen. „Auch wenn wir mit drei Zählern spekuliert hatten, war es ein gewonnener Punkt für uns, weil wir zweimal zurückgekommen sind“, ließ Anzings Trainer Christian Rauch verlauten.

Bereits früh im Spiel geriet der SVA ins Hintertreffen. Eine Ebersberger Freistoßflanke fand den Kopf von Simon Wiener (4.), der den Ball optimal traf und im Gästetor unterbrachte. „Die Ebersberger haben uns in den Zweikämpfen nichts geschenkt. In der ersten Hälfte waren sie häufig einen Schritt schneller als wir“, gab Rauch zu. Dennoch kam der SV Anzing zum Ausgleich, weil Alexander Huber das Spielgerät auf Nikolas Stangl (13.) zurücklegte und dieser zielgenau abschloss.

Nicht weniger präzise zielte Ebersbergs Florian Obermair (31.), nachdem der Schiedsrichter auf Handelfmeter entschieden hatte. „Man kann sich darüber streiten“, hatte Rauch Zweifel an der Bewertung. Doch die Anzinger schlugen erneut zurück. Benno Stadler (33.) setzte sich nach einem Eckstoß auf den kurzen Pfosten im Duell mit seinem Gegenspieler durch und beförderte den Ball unter die Latte.

TSV eher dran am Sieg – Anzing probierte es mehr über Standards

Im zweiten Abschnitt waren die Platzherren einem erneuten Führungstreffer nahe. TSV-Kapitän Maximilian Volk scheiterte freistehend an Gästeschlussmann Deniz Erden. Kurz darauf hatten die Ebersberger Fans erneut den Torschrei auf den Lippen, doch Volk schoss knapp vorbei. Anzing blieb stattdessen über Standards gefährlich. Allerdings war auch den Gästen kein weiteres Tor vergönnt.

„Für sie war es ein glücklicher Punktgewinn“, sagte Ebersbergs Trainer Timur Tepedelen, der in der Schlussphase mit dem Platzverweis für Florian Obermair haderte. „Es war ein taktisches Foul, aber keine Rote Karte“, so Tepedelen, der im Schlussspurt der Saison damit voraussichtlich auf seinen Mittelfeldspieler verzichten muss.

Ebersberg: Pohl, Grünwald, Wiener, Häußler, Winkler, Chirco, Obermair, Volk, Eglseder, Niedermaier, Karkour - Lüngen.

Anzing: Erden, Muck, Behr, Schmid, Stadler, K. Blumberg, Stangl, A. Blumberg, Deutschbein, Hösl, Huber - Rickhoff, Niederreiter.

Restprogramm:

TSVE: Unterhaching (H), Ottobrunn (A), Heimstetten II (A); SVA: Zorneding (A), Ottobrunn (H).

TSV Zorneding – Münchener SpVG. 4:1

Der TSV Zorneding erlebte gegen die Münchener Sp.VG. einen Start nach Maß. Danach taten sich die Platzherren schwerer. Matthias Schuster (8.) und Florian Höger (13.) brachten das Team von Coach Sascha Bergmann auf Kurs.

„Dies hat uns aber nicht gut getan, weil dann alle gefühlt einen Gang zurückgeschaltet haben“, übte der TSV-Coach Kritik. „Vielleicht hatte der ein oder andere schon das Derby gegen Baldham am Dienstagabend im Kopf“, so Bergmann. Nach dem MSV-Anschlusstreffer (58.) geriet der erhoffte Heimerfolg kurzzeitig in Gefahr, ehe Christoph Englmann (80., 90.) mit einem Doppelpack für Ruhe sorgte. (fhg)

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Höger, Ziepl, Knöcklein, Kasper, Eberhardt, Schuster, Englmann, Witaschek - Benkert, Jarosch, Rimböck, Mikusch.

TSVZ-Restprogramm:

SCBV (A), Anzing (H), Hajduk (A)