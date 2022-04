„Mittlerweile gewohnt, dass gegen uns gepfiffen wird“: SVA hadert mit verwehrtem Elfer

Von: Wolfgang Herfort

Siegtorschütze und Zweikampfsieger Michael Kotter (r.), hier im Duell mit dem Anzinger Spielertrainer Christian Rickhoff. © christian Riedel

Eigentlich wollte Michael Kotter seine Fußballschuhe vor geraumer Zeit an den Nagel hängen. Doch Pframmerns angespannte Personallage und die Überredungskünste von Spielertrainer Manu Lutz hatten den Routinier ein ums andere Mal umdenken lassen.

Anzing - Zum Glück für das abstiegsbedrohte Team. Kotter wurde im Derby zum Matchwinner, als er Sekunden vor der Pause das Goldene Tor des Tages erzielte.

Wie erwartet, hatten die Anzinger zunächst mehr Ballbesitz, ohne sich aber vor dem gegnerischen Tor in Szene setzen zu können. Erst als Spielertrainer Christian Rickhoff nach Vorbereitung über außen plötzlich frei vor Pframmerns Schlussmann Ludwig Huber auftauchte, schien die Heimführung fällig. Doch der Keeper packte elfmeterwürdig zu – Schiri Ferdinand Zureks (TSV 1860 München) Pfeife blieb aber stumm. „Das sind wir mittlerweile gewohnt, dass gegen uns gepfiffen wird“, kommentierte SVA-Kapitän Benno Stadler gelassen den ausbleibenden Strafstoß.

Als sich die nur gut 50 Zuschauer bereit machten, sich ein Pausengetränk zu organisieren, stand Michael Kotter nach einem Angriff über rechts in der Mitte frei und versenkte die Kugel zum 0:1. Stadler: „Das haben wir ganz schlecht verteidigt.“

Auch ohne Stürmer Benedikt Fürst, der sich in der Pause zu einem Musikauftritt zugunsten der Ukraine-Hilfe verabschiedete, war Pframmern nun einen Tick effektiver, stand hinten sicher und hatte mehrfach die Möglichkeit zum 2:0.

„Bei Standards kommt bei uns einfach zu wenig raus“, klagte Anzings Spielführer, nachdem wieder einmal ein Ball schön in den Strafraum gespielt wurde, der Abnehmer am langen Pfosten aber fehlte. So blieb es bei der knappen Niederlage, die aus Stadlers Sicht sogar etwas Gutes hat: „Jetzt sind die Spekulationen auf den Relegationsplatz erledigt.“ (hw)

Anzing: Erden, Muck, Schmid, Stadler, Nitschke, Rickhoff, Blumberg, Keller, Lehrmann, Niederreiter, Hollerith – Behr, Reuel, Meier, Deutschbein.

Pframmern: L. Huber, Math. + Flo. Niedermaier, Lechner, T. Lutz, Kotter, E. Lutz, Esterl, Pommer, Felix Kronester, Fürst – Krötz, Leidl, Maxi. Roettinger.