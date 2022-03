Rückschlag für Anzing: Serie reißt - „Grenzwertige“ Kadersituation

Am Boden: Sind derzeit einige Spieler des SV Anzing. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Fahrt auf der „letzten Rille“ hatten die Anzinger schon vergangene Woche anklingen lassen.

Anzing – Nach dem mit 1:2 (0:1) knapp verloren gegangenen Kreisliga-Spitzenspiel um Platz zwei in Ottobrunn sprach Anzings Co-Trainer Christian Rauch angesichts der Personalmisere ausdrücklich von der „allerallerletzten Rille“ und einer mittlerweile „grenzwertigen“ Konstitution des Kaders. „Vielleicht war das ein Pendant zu unserem 3:2-Hinspielsieg. Nur hatten wir diesmal die Verletzten und Ottobrunn das Spielglück.“

Bereits nach einer Viertelstunde musste Daniel Deutschbein verletzt für den angeschlagenen Andi Schmid ausgewechselt werden und ließ die Personalsorgen anwachsen. Spielerisch waren die Ottobrunner derweil auf ihrem Kunstrasen klar tonangebend und erzielten per Flachschuss von Fabian Wittmann das 1:0 (40.). In der Pause wurde der nächste Anzinger Verletzte, Felix Schmieg, vom frisch freigetesteten Spielertrainer Christian Rickhoff ersetzt. „Also körperlich haben wir wirklich alles rausgeholt“, wollte Rauch lediglich die Entstehung des 2:0 (67.) kritisieren: „Einen 40-Meter-Freistoß musst du einfach verteidigt bekommen!“

Da Ottobrunn in der Folgezeit das 3:0 und die Vorentscheidung fast fahrlässig liegen ließ, schmeckte Anzing dank des Traumtores von Marius Keller aus 20 Metern in den Winkel plötzlich wieder am Punktgewinn (78.). „Eigentlich ein Wunder, aber Hut ab vor unserer Moral!“, meinte Rauch, dass Florian Niederreiter an einem guten Tag der Ball vielleicht nicht versprungen wäre und ein fitter Christian Rickhoff ebenso in den Nachwehen des Anschlusstreffers das Spiel auf den Kopf hätte stellen können. Abgesehen davon, dass den Kampf um Platz zwei an diesem Sonntag letztlich nicht Ottobrunn, sondern Phönix für sich entschied, sprach Anzings Co-Trainer ob der gerissenen Siegesserie nicht von Frust. „Es ist sehr positiv, dass hier sogar noch ein Punkt möglich war. Bitter sind jetzt vor allem die beiden Verletzten, die dazugekommen sind.“ (bj)

SVA: Yildiz, Muck, Behr, Schmid, Stadler, K. Blumberg, Schmieg, Keller, Hösl, Niederreiter, Huber; Nitschke, Rickhoff, Lehrmann, Deutschbein, Erden.