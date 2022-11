Mit Beistand aus Bethlehem: SV Anzing dreht Derby gegen TSV Zorneding

Teilen

Kilian Blumberg traf zum Ausgleich und holte den Elfmeter zum Sieg raus. © FuPa

Vielleicht war es der christliche Bestand durch die Pilgerreise von Co-Trainer Christian Rauch nach Israel. Vielleicht war es aber auch einfach die Leistungssteigerung und der schiere Wille zum Sieg.

Anzing – Nach dem 0:1-Rückstand zur Pause gegen den TSV Zorneding drehte der SV Anzing das Derby vor 160 Zusehern doch noch und durfte am Ende ausgiebig über den 2:1-Sieg jubeln.

„Es ist Zeit geworden und es war stimmungstechnisch auch bitter notwendig“, maß Anzings Spielertrainer Christian Rickhoff den drei Punkten die gebührende Bedeutung zu. „Vielleicht kommt Christian jetzt als Kreuzritter zurück“, schlug Rickhoff den Bogen zu seinem im gelobten Land weilenden Co. Für die Christianisierung muss Rauch trotz seines Namens nicht mehr sorgen. Trotzdem freute er sich über den Sieg natürlich auch aus der Distanz: „Ich war am Hirtenfeld vor Bethlehem statt am Spielfeld. Die Schäfchen sind aber im Trockenen mit dem Heimsieg.“

„Wir haben uns gesteigert und den Gegner nicht mehr ins Spiel kommen lassen“

Den wollte Rickhoff zunächst mit einer strikt auf die Defensive gerichteten Taktik erreichen. „Wir sind eigentlich auch gut gestartet. Zorneding hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile, gingen aber mit genau einer Aktion kurz vor der Pause in Führung.“ Bei einem Zornedinger Abstoß war seine Mannschaft entgegen der Marschrichtung zu weit aufgerückt. Zorneding nutzte dies clever, überchippte die Pressaktion und ging durch Max Jarosch in Führung (45.).

„In der Kabine war dann etwas getrübte Stimmung. Wir haben uns dann aber gesteigert und den Gegner nicht mehr ins Spiel kommen lassen.“ Anzings Trainer durfte also von der intakten Moral seiner Mannschaft berichten und vor allem vom Vorangehen seines Kapitäns Kilian Blumberg. Das 1:1 besorgte der Capitano mittels Distanzschuss (47.), das 2:1 holte er mit einem Strafstoß heraus. Diesen verwandelte sein Bruder Adrian (75.) Der SVA hielt den knappen Vorsprung bis zum Ende. arl

Anzing: Erden, Behr, Schmid, Munker, Blumberg K. + A., Deutschbein, Lehrmann, Reuel, Huber, Geßner, Hitzinger, Guggenthaler, Eisenhofer.

Zorneding: Hartl, Ullrich, Schwürzenbeck, Matthias, Lentner, Ziepl, Sengül, Schuster, Jarosch, Englmann, Holzmann, Eberhardt, Dornstädter, Knöcklein, Witaschek.