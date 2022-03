„Keine Glanzleistung“: SV Bruck wacht spät auf und dreht das Spiel

Von: Wolfgang Herfort

Machte gegen den ATSV II den Sack mit dem vierten Treffer zu: der Brucker Antonios Bellos. © Stefan Rossmann

Der SV Bruck hat sein Testspiel gegen den ATSV Kirchseeon mit 4:2 gewonnen. Dabei tat sich die Mannschaft gegen den B-Klassisten allerdings unerwartet schwer.

Bruck - Von einem Klassenunterschied war in dieser Freundschaftspartie anfangs nichts zu sehen. Im Gegenteil. „Im ersten Durchlauf hatten wir – aus welchem Grund auch immer – die Hosen voll“, ärgerte sich nach dem Spiel SVB-Sprecher Kilian Emmerig. Zum harmlosen Auftritt seiner Brucker sei auch noch eine Spendierfreudigkeit gekommen: „Wir haben trotz Führung Kirchseeon dann zwei Kisten so gut wie geschenkt“. Nachdem Valentin Kammerloher den A-Klassisten in Führung gebracht hatte (12.), drehten die Kirchseeoner Samuel Appelt (26.) und Lorenzo Roth (33.) den Spieß um. Das Duell wäre wohl vorzeitig entschieden gewesen, wenn die Gäste nicht einen Strafstoß vergeben hätten.

Brucks Kapitän Martin Golla, der Spielertrainer Thomas Schwarzbauer erneut vertrat, fand in der Pause deutliche Worte, forderte eine andere Einstellung in der zweiten Hälfte. Sein Appell fruchtete. „Die haben wir dann auch gezeigt“, konstatierte Kilian Emmerig. Der Rückstand wurde von Quirin Ritterswürden in der 55. Minute ausgeglichen und von Martin Golla (60.) und Antonios Bellos (85.) zum 4:2-Endstand gedreht.

Da Kirchseeon mehrmals an einem Tor vorbei schrammte, zwei Pfostentreffer zu verzeichnen hatte und eine 100-prozentige Großchance ungenutzt ließ, „hätten das Ergebnis noch anders aussehen können“, bestätigte Emmerig: „Das Spiel war keine Glanzleistung, die Bedingungen auch eher schwierig mit dem angefrorenen Boden, aber wenigstens hat das Engagement in der zweiten Hälfte deutlich besser ausgesehen.“ hw

SV Bruck – ATSV Kirchseeon II 4:2 (1:2)

Bruck: Simon Heiler, Anton Hilger, Karl Widmann, Martin Golla, Christian Weigl, Lukas Schmid, Quirin Ritterswürden, Kilian Emmerig, Ludwig Grabmaier, Antonios Bellos, Valentin Kammerloher – Christoph Forster, Ricco Körner. Coach: Martin Golla.

Kirchseeon II: Julian Baierle, Stefan Quintus, Christoph Putz, Henry Bliemel, Alfio Di Maggio, Samuel Appelt, Lorenzo Roth, Michael Bock, Nico Preißinger, Sebastian Mayer, Moritz Dittrich – Danny Hofmann, Korbinian Vog, Nicolas Bachhäubl. Trainer: Matthias Mählen.