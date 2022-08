SV Bruck: Erfolgreiche Anprobe gegen Kreisklassist

Schick und siegt: Die SVB-Kicker weihten den von Ralf Dworschak (hinten rechts, SchuheSport Obermair) gesponsorten Trikotsatz mit einem 4:2-Heimerfolg ein. © SV Bruck

Im letzten Vorbereitungsspiel konnte der SV Bruck seine ordentliche Vorbereitung bestätigen. Der SVB gewann gegen den Kreisklassisten FC Ebersberg mit 4:2.

Bruck – „Wir können insgesamt auf eine recht ordentliche Vorbereitung zurückblicken“, fasste Brucks Kilian Emmerig nach dem 4:2 (0:0)-Testspielerfolg der SVB-Kicker gegen den FC Ebersberg zusammen. Dabei traten die A-Klasse-Herren in neuem Gewand auf. Ein frischer Trikotsatz, gestiftet von SchuheSport Obermair aus Glonn, wurde im Rahmen des Testspiels erfolgreich eingeweiht.

SV Bruck: Erfolgreiche Generalprobe gegen Kreisklassist

Bei Kreisklassist FC Ebersberg läuft dagegen vor dem Ligastart noch nicht alles rund. Der FCE offenbarte in der gesamten Vorbereitung vor allem defensive Schwachpunkte. In nur sechs Vorbereitungspartien mussten die Ebersberger 24 Gegentreffer hinnehmen. In Bruck klingelte es allerdings erst im zweiten Durchgang im „Club“-Gehäuse.

Thomas Schwarzbauer (58.) und Rafail Thymnioulas (59.) brachten die Hausherren mit einem Doppelschlag in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Alexander Ambarzumjan (61.) stellte Antonios Bellos (71.) den alten Vorsprung wieder her. Riza Terzija (76.) brachte die Ebersberger nochmal heran, aber Thymnioulas (89.) besorgte den 4:2-Endstand. „Vor der letzten Saison waren unsere Spiele auch nicht gut und wir haben dann trotzdem einen guten Start hingelegt“, zeigte sich FCE-Spielertrainer Kadir Kir trotz der Niederlage optimistisch. Zum verspäteten Saisonauftakt gegen Egmating, am 28. August, möchte der FCE dann die Gegentorflut stoppen. Der SV Bruck trifft in der A-Klasse am Samstag auf den TSV Grafing II.