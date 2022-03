SV Bruck kann Egmating nicht knacken - „Mehr war einfach nicht drin“

Nur einmal durften die Brucker Antonios Bellos (l.) und Lukas Demmel im Test-Duell mit dem TSV Egmating jubeln. © Foto: Stefan Roßmann

Der SV Bruck hat sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem Beginn der Rückrunde verloren. Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Klassist unterlag dem TSV Egmating (Kreisklasse) mit 1:3 (0:2).

Die Brucker waren mit einem gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft angetreten. „Die Leistung war völlig in Ordnung heute. Mehr war einfach nicht drin“, sagte Spielertrainer Thomas Schwarzbauer, der nach zweiwöchiger krankheitsbedingter Abstinenz zumindest wieder an der Seitenlinie stand. Den einzigen Treffer seiner Mannschaft erzielte Raffael Thymnioulas in der 48. Minute. Es war das zwischenzeitliche Anschlusstor. Florian Kratzer (8.) und Josip Puljic (10.) hatten die Gäste aus Egmating früh auf die Siegerstraße gebracht. Für den Schlusspunkt war Mathias Pohl (71.) verantwortlich.

Bruck muss in der Liga am kommenden Sonntag um 16 Uhr bei der Zweiten des TSV Waldtrudering antreten. Der TSV Egmating erwartet am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellenfünften, die SpVgg aus Höhenkirchen. (fhg)

Bruck: Heiler, Hilger, Wahler, Demmel, Forster, Stürzer, Thymnioulas, Holzmannstetter, Grabmeier, Bellos, Ritterswürden - Seibold, Berger.

Egmating: Skroch, Dollwet, Keller, van Munster, Franz, Puljic, Heinzl, Kratzer, Moser, Olesch, Beer - Forster, Pohl, Schadhauser, Wastian.