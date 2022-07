Pokalerfolg wird in Bruck zur Personalfrage

Von: Julian Betzl

Teilen

Thomas Schwarzbauer spielte in der Jugend beim FC Bayern. © Archiv

Auf möglichst viel Unterstützung am Spielfeldrand hoffen die Fußballherren des SV Bruck an diesem Samstag.

Bruck – Schließlich geht es für das Team von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer nach gerade mal zwei Trainingseinheiten bereits im ersten Heimspiel um die Frage: Weiterkommen oder ausscheiden? In der ersten Runde des Toto-Pokals, die sogleich als K.

o.-Runde daherkommt, empfangen die A-Klasse-Kicker auf dem Brucker Sportplatz um 14.30 Uhr den Kreisklassisten TSV Grasbrunn-Neukeferloh.

„Personell schaut’s noch ausbaufähig aus“, räumt Brucks Teamsprecher Kilian Emmerig ein. Zumal man nach nur zwei Übungseinheiten ohnehin nicht von einer Wettkampf-adäquaten Vorbereitung sprechen könne. „Da das Spiel leider recht spät dazugekommen ist, haben wir einige Absenzen – und Neuzugänge aus der Jugend sind auch noch nicht dabei.“ Nichtsdestotrotz halte man es in Bruck mit der altbewährten Pokalfloskel, die Kilian Emmerig nur halbherzig umschifft, um dem Tribut ans Phrasenschwein zu entgehen: „Im Pokal ist alles möglich!“

Keine 24 Stunden nachdem der Toto-Pokal-Kracher gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh entschieden sein wird, bestreitet der SVB sein erstes, reines Freundschaftsspiel gegen den TSV Egmating II. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr allerdings auf dem Sportplatz in Antholing angepfiffen. „Da wird dann aber eher auch unsere Zweite antreten“, vermutet Emmerig, „verstärkt mit Spielern, die am Samstag nicht mitspielen können“. (bj)