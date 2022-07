SV Bruck: Unglückliches Pokal-Aus nach ausgeglichenem Spiel

Von: Julian Betzl

Nonverbales Verständnis zwischen Brucks Torhüter Simon Heiler und Kapitän Valentin Kammerloher. © stefan rossmann

Es sollte einfach nicht sein. Trotz vieler Chancen verlor der SV Bruck am Ende des Tages unglücklich gegen den TSV Grasbrunn.

Bruck – Gut eingestellt und in puncto Einsatzwillen durch die Bank überzeugend präsentierte sich der SV Bruck zum Pflichtspielauftakt. Nur wird die erste Runde des Münchner Toto-Pokals eben im K.o.-Modus gestartet, weshalb der SVB nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh bereits aus dem ersten Wettbewerb der neuen Spielzeit ausgeschieden ist.

SV Bruck gegen TSV Grasbrunn: Offenes Spiel bis zum Schluss

Gerade mal zwei Übungseinheiten in den Beinen, konnte man die Partie gegen einen arrivierten Kreisklassisten nach kurzer Eingewöhnungsphase lange ausgeglichen gestalten, berichtet SVB-Teamsprecher Kilian Emmerig stolz. Nur brachte der A-Klassist vor 20 Pokalfans den Ball nicht im TSV-Gehäuse unter, weshalb man sich umso mehr über den einzigen Treffer des Tages nach einem Eckball ärgerte (39.). „Bis zum Schlusspfiff blieb das Spiel trotz unseres kleinen Zwölf-Mann-Kaders offen und alles möglich“, so Emmerig, nur das TSV-Tor an diesem Pokalabend eben verschlossen.

SV Bruck: Erstes Erfolgserlebnis der Saison

Auf das erste Erfolgserlebnis mussten die Brucker Kicker aber nicht lange warten. Bereits am nächsten Tag besiegte man die Reserve des TSV Egmating mit 2:1 und drehte dabei sogar einen 0:1-Pausenrückstand durch Moritz Müller (26.).

Allerdings habe es sich eher um eine verstärkte Brucker Zweitvertretung um Trainer Ricco Körner gehandelt, räumte Emmerig ein, freute sich aber umso mehr über den Einsatz engagierter Nachwuchskräfte wie Benedikt Hagenrainer, der „im Zentrum ordentlich angeschoben hat“. Per Doppelschlag von Christoph Fink und Rafail Thymnioulas (54.) drehte der SV Bruck die Partie. (Julian Betzl)