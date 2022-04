SV Bruck gewinnt und zieht am TSV Moosach vorbei - TSV wartet seit fünf Spielen auf einen Punkt

Von: Wolfgang Herfort

War nicht mit dem Spiel zufrieden: Moosach-Trainer Günther Lehner (M.) © privat

Der SV Bruck konnte das Mittelfeld-Duell der A-Klasse gegen den TSV Moosach für sich entscheiden.

Bruck - Noch bevor das Spiel richtig begonnen hatte, war eine Vorentscheidung im Derby bereits gefallen. „Am Mittwoch vor einer Woche liegen wir nach zehn Sekunden zurück, und in Brucks hat’s knapp zwei Minuten gedauert.“ Der Frust über das erneut frühe Gegentor war Moosachs Coach Günther Lehner anzumerken. „Nach so einem Beginn wird’s natürlich schwer.“

Denn Bruck optimierte nach dem Blitzstart durch Valentin Kammerlohers 1:0 seine Defensivarbeit. Wermutstropfen trotz Führung: Bruck musste wechseln, weil sich Mario Holzmannstetter schon vor dem Spiel eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Ein weiterer Rückschlag ereilte die Gastgeber in der 15. Minute, als Christoph Forster beim Abwehrversuch von seinem Moosacher Gegenspieler erwischt wurde und unter Schmerzen vom Platz musste. Per Krankenwagen ging’s in die Klinik. Erstdiagnose: Muskel- und Sehnen-Teilabriss im Oberschenkel.

TSV Moosach-Coach Günther Lehner: „Wir betreiben einen brutalen Aufwand, belohnen uns aber nicht“

„Trotzdem waren wir in Kämpferstimmung“, so SVB-Sprecher Kilian Emmerig zufrieden. Man habe keine Moosacher Torchancen zugelassen und den Gegner konsequent vom Tor weggehalten.

Beiden Mannschaften merkte man in der zweiten Hälfte an, dass die Spiele vom Wochenende noch in den Knochen steckten. Moosach musste nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für Richars Wagner dann auch die letzten fünf Minuten zu zehnt agieren. Prompt folgte die Entscheidung zu Brucker Gunsten. „Die Erlösung“, so Emmerig, „gab’s kurz vor Ende, als Quirin Ritterswürden nach starkem Lauf von Kammerloher den Deckel drauf machte“.

„Wir betreiben einen brutalen Aufwand, belohnen uns aber nicht“, klagte der Moosacher Trainer, der Bruck zum „verdienten Sieg“ gratulierte: „Sie haben gut gekämpft und die Tore gemacht. Wir hätten noch zehn Stunden weiterspielen können und hätten keinen Treffer erzielt.“ (Wolfgang Herfort)