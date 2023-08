SV Bruck zeigt zwei Geischter – Hohenlindener Minimalisten gewinnen dankt Freistoßexperte Ittlinger

Teilen

Für Sturzgefahr konnten Antonio Bellos (li.) und der SV Bruck erst in Hälfte zwei gegen Trudering sorgen. Foto: w.herfort © w.herfort

Der dritte Anzug des TSV Trudering gewinnt beim SV Bruck, die Zweite des TSV Ebersberg gegen die Reserve des SC Grüne Heide. Der 2. Spieltag im Überblick.

SV Bruck – TSV Trudering III 3:4

Landkreis Ebersberg – Wenn ein Brucker Urgestein wie Franz Reiser kurz vor der Halbzeit das Heimspiel, immerhin das erste der Saison, innerlich abgeschlossen hat und seine Sachen packt, um vorzeitig den Heimweg anzutreten, dann muss entscheidendes passiert sein. „Ach geh, da fehlen uns wieder sechs! So kannst doch nichts ausrichten“, antwortete er auf die Frage nach dem aktuellen Spielstand. „0:4 liegen wir hinten“, so der frühere Abteilungsleiter verärgert.

Kaum ausgesprochen, gelang dem Brucker Florian Weigl in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Anschlusstreffer. Mit 1:4 ging’s in die Pause, und Franz Reiser nahm wieder Platz. Ein Entschluss, den er nicht bereut haben dürfte, denn die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer, den seine Knöchelblessur weiterhin zum Zuschauen zwingt, kam weit zielstrebiger und engagierter aus der Kabine.

„Keine Ahnung, was uns da geritten hat, dass wir die erste Halbzeit komplett verschlafen haben“, ärgerte sich Brucks Kapitän Valentin Kammerloher. Der Coach musste in der Pause nicht viele Worte von sich geben. „Dass das nichts war, wussten wir selber, wir waren völlig neben dem Platz.“ Und hatten so den Weg für drei Gegentore von Leandro Offenhäuser (17./27./45.) und einem Tor von Max Hösser frei gemacht.

Mit Wiederanpfiff sahen die gut 60 Zuschauer einen anderen SVB. Die druckvolle, offensive Spielweise zahlte sich aus. Kammerloher stellte auf 2:4 heran (59.). „Aber es ist schwer, einen solchen Rückstand noch umzudrehen“, sagte er.

Denn Brucks dritter Streich gelang erst in der 92. Minute. Dwayne Kellners Treffer kam zu spät, um noch einen Punkt dem -Konto gutschreiben zu können. „Wir haben jetzt 14 Tage Zeit, um zu analysieren, woran es liegt, dass wir zwei so unterschiedliche Halbzeiten abliefern.“ Am 13. September (19.45 Uhr) treten Tom Schwarzbauer und seine Schützlinge zum Duell beim TSV Waldtrudering an. hw

SV Bruck: Grabmaier, Chris. Weigl, Vollmayer, Emmerig, Kugler, Stürzer, Flo. Weigl, Oswald, Beck, Bellos, Kammerloher - Kellner, Michael Weigl, Wahler.

TSV Ebersberg II –SC Grüne Heide II 3:0

Zwei Spiele, sechs Punkte: Die Reserve des TSV Ebersberg startet optimal in die neue Saison. Nach dem 3:1-Sieg im kleinen Derby beim TSV Grafing II hielt sich Ebersberg II auch gegen Grüne Heide Ismaning II schadlos und siegte sicher mit 3:0.

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir hätten aber nach dem 1:0 viel eher das zweite oder dritte Tor machen müssen“, bemängelte Spielertrainer Manuel Markio die versäumte, frühe Entscheidung. Dadurch blieb der Gast im Spiel und sorgte nach dem Seitenwechsel noch für einige Gefahrenmomente.

Für das 1:0 zeigte sich Jonas Häusler verantwortlich (8.), das 2:0 schrieb der BFV Markio zu. „Ich bin aber nicht sicher, ob ich noch dran war nach der Ecke von Jonas Häusler.“ Den Endstand besorgte Lusilawo Kisungu (81.).

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Schütze, Metternich, Weiser, Beekmann, Häusler, Gröninger, Niedermaier, Skowronek, Albrecht, Kisungu, Erhard, Markio, Schmidt, Schlesinger. arl

TSV Waldtrudering II –SV Hohenlinden 0:1

„Letztes Jahr hätten wir so ein Spiel noch verloren“, war sich Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger absolut sicher. Doch neues Spieljahr, neues Glück: Dank des goldenen Treffers von Spielertrainer Sebastian Ittlinger holte sich der SVH auch am zweiten Spieltag drei Zähler. Dabei spielte der Gast im ersten Durchgang laut Hüniger „nicht ganz auf der Höhe.“

Doch im zweiten Abschnitt steigerte sich der SV Hohenlinden, auch wenn Neuzugang Manuel Fuchs ungewohnt zweimal an Waldtruderings Schlussmann scheiterte. Mit einem Standard sicherte sich der SVH auf dem engen Kunstrasenfeld noch den Sieg. Aus dem rechten Halbfeld schlug ein Freistoß von Ittlinger im linken Eck zum 0:1 ein (75.). arl

SVH: Katterloher, Frick, Ittlinger, Ficklscherer St., Kirmair, Kaygisiz Y., Fuchs, Ertl, Weinberger, Baum M., Haberl, Bauer, Roß S., Fels.