„Passt perfekt“: Bruckmühl verlängert mit Mike Probst und stellt Weichen für die Bayernliga

Von: Boris Manz

Mike Probst hat aus der Bruckmühler Mannschaft ein Top-Team in der Landesliga geformt. © Thomas Martner

Die Erfolgsstory des SV Bruckmühl geht weiter und das mit Mike Probst. Nach der starken Hinrunde soll nun der Traum von der Bayernliga wahr werden.

München – Der SV Bruckmühl und Chef-Trainer Mike Probst, das scheint einfach zu passen. Beim Blick auf die Tabelle rieben sich lange viele die Augen, mittlerweile ist es ein gewohntes Bild. Die Rot-Weißen führen seit Monaten die Tabelle der Landesliga Südost an. Logisch, dass die Verantwortlichen gerne mit dem Erfolgstrainer Probst weitermachen wollten.

SV Bruckmühl und Probst verlängern – Stephan Keller: „Begeistert von Mikes Arbeit“

„Wir sind, sowohl auf als auch neben dem Platz, wirklich begeistert von Mikes Arbeit und haben deshalb schon frühzeitig mit ihm verlängert“, sagt Bruckmühls 2. Vorstand, Stephan Keller. „Er passt von seiner Art perfekt zu uns!“ Die gleiche Meinung teilt auch die Mannschaft, wie SVB-Top-Torschütze Maxi Gürtler Ende des Jahres betonte. Sowohl menschlich als auch fachlich sei Probst „ein herausragender Trainer“ mit sehr viel Erfahrung.

Und dem bereitet die Arbeit in Bruckmühl auch viel Freude. „Die Chemie zwischen Verantwortlichen, Trainerstab und Mannschaft stimmt“, erklärt Probst. Einer der Gründe für den Erfolg an der Mangfall. „Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft“, sagt Probst, aber auch der Trainerstab in allen drei Mannschaften leiste eine exzellente Arbeit.

Bruckmühls Trainer Probst will in die Bayernliga: „Wir wollen, die Sensation zu schaffen“

Jetzt will der Chef-Trainer den vollen Fokus auf das Saisonfinale legen und den Traum von der Bayernliga Realität werden lassen. „Wir wollen, unser Ding durchzuziehen und die Sensation schaffen“, sagt Probst im Hinblick auf die Rückserie.

Nach dem holprigen Start in die Rückserie mit zwei Niederlagen hat sich Bruckmühl inzwischen wieder gefangen, überzeugt wie in der Hinrunde vor allem defensiv. Mit 25 Gegentreffern in ebenso vielen Spielen stellt der SVB mit Abstand die beste Defensive der Liga, zuletzt gelangen drei Siege in Folge ohne ein einziges Gegentor. Auch dank Keeper Stiglmeir, der zuletzt in der 92. Minute einen Elfmeter parierte und damit drei Punkte für den SVB festhielt.

SVB plant auch für die Bayernliga ohne Gehälter – Zwei Neuzugänge vom TSV 1860 Rosenheim

Erfolg erweckt bekanntlich Begehrlichkeiten. Abgänge von Stammspielern haben in Bruckmühl aber bislang Seltenheitswert, Probst kann sich vorstellen, dass das so bleibt: „Das ist ein sehr starkes Fundament.“

Bei neun verbleibenden Spielen und einem Abstand von elf Punkten auf Rang zwei plant der Verein mittlerweile auch mit der Bayernliga. Spielergehälter oder ein Prämiensystem wird es, wie bereits angekündigt, an der Mangfall vorerst nicht geben. Nach neuen Spielern und anderen Verbesserungen schauen sich Probst und sein Team dennoch um. Mit Lennard Schweder und Luis Jovanovic kommen im Sommer gleich zwei Spieler vom Lokalmatadoren TSV 1860 Rosenheim, die bereits beim SVB mittrainieren. (btfm)