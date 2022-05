SV Hohenlinden II schlägt Poing im einseitigen Derby: Besser als Basler

Der Ehrentreffer für Poing: Josefine Schulz überwand Hohenlindens Torhüterin Patricia Heidfeld. © Christian Riedel

Gerade im Amateurfußball findet man sich auf dem Platz plötzlich in außergewöhnlichen Momenten wieder, in denen man dem Gegner für ein gelungenes Kunststück aufrichtig applaudieren möchte.

Poing – So geschehen bei der 1:6 (0:4)-Heimniederlage von Poings Fußballerinnen im Derby gegen den SV Hohenlinden II.

Daniela Ober hatte die Gäste mit einem lupenreinen Hattrick (18./24./26.) bereits in Führung geschossen, als sich Herlins Katja Lalk in den letzten Zügen der ersten Halbzeit den Ball zum Eckstoß zurechtlegte. „Scharfe, hohe Flugkurve, der Ball schlägt am langen Innenpfosten perfekt im Winkel ein“, staunte Poings Trainer, Joachim Schimkus, über eine direkt verwandelte Ecke, „die Mario Basler in seinen besten Zeiten so nicht hätte schießen können.“

Abgesehen von diesem Traumtor, hatte die SVH-Elf von Trainer Sven Eisenreich aber auch spielerisch einige Kabinettstückchen anzubieten. „Da sie ja ohne Wertung spielen, konnte ich sie nicht richtig einschätzen“, so Poings Coach Schimkus. „Aber da waren drei Mädels dabei, die schon richtig gut waren.“ Allen voran Daniela Ober, die noch ihr Tor Nummer vier erzielte (70.), ehe Anna-Lena Falterer den 1:6-Schlusspunkt (80.) setzte.

„Wir haben eben immer wieder Phasen im Spiel, wo wir nicht konzentriert sind und schnell ein paar Tore hintereinander bekommen“, war Joachim Schimkus größtenteils jedoch sehr zufrieden mit der Poinger Abwehrarbeit und besonders mit dem „wunderschön, über sieben Stationen herausgespielten“ Ehrentreffer von Josefine Schulz (58.). (Julian Betzl)

Poing: A+F Scherzl, Bink, Schulz, Diessner, Zeißig, Janisch, Osiander, Mc Cullough, Schädel, Sanchez; Negele. – Hohenlinden: P+F Heidfeld, Lennartz, A+C Falterer, Rathke, Lalk, Ober, Stern, Ziller, Brauner; Haubold, Grill.