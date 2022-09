Kreisklasse 6: ASV Glonn holt Punkt gegen SVH -VfB Forstinning II fertigt Aschheimer Reserve ab

Der SV Hohenlinden ist seit drei Spielen ungeschlagen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der SV Hohenlinden kam gegen den ASV Glonn nicht über ein Unentschieden hinaus. Der VfB Forstinning II gewinnt deutlich bei der zweiten Mannschaft von Aschheim.

SV Hohenlinden – ASV Glonn 0:0

Einen glücklichen Punkt entführte der ASV Glonn im Landkreisderby beim SV Hohenlinden. Nach einer passablen ersten Halbzeit der Platzherren verlor die Begegnung im zweiten Durchgang zusehends an Niveau, am Ende stand auf beiden Seiten die Null. Immerhin blieb der SVH im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage. In einer starken Anfangsphase besaßen die Gastgeber eine ganze Handvoll erstklassiger Möglichkeiten, aber ohne Ergebnis. Nach einer halben Stunde setzte Kapitän Max Baum einen Kopfball in aussichtsreicher Position daneben, Elly Benzell versuchte noch einen Pass anstelle selbst aufs verwaiste Tor zu schießen. Der Offensivschwung reduzierte sich aber in den zweiten 45 Minuten. Und doch wäre dem SVH beinahe noch der Lucky Punch geglückt: Mit der allerletzten Aktion verpasste Vasile Oceanu noch die Erlösung, sein Versuch völlig alleingelassen zischte am langen Pfosten vorbei.

SV Hohenlinden: Katterloher, Ittlinger, Bauer, Yayla, Kaygisiz A., Oceanu, Benzell, Ficklscherer St., Muzzillo, Baum M., Mughetto Manuel + Marco, Touray.

ASV Glonn: Schreiber, Mini, Staudinger, Stefer T. + J., Gartner, Hain, Riedhofer, Huber, Bernhard, Sellmer, Ehmann, Gilger, Riedl, Kranner.

FC Aschheim II – VfB Forstinning II 1:6

Ein ungewöhnliches Triple schaffte die Reserve des Landesligisten. Zum dritten Mal in dieser Saison erzielte der VfB wiederum sechs Treffer, ergibt summarisch bereits 18 Torerfolge. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga scheint Forstinning II auf die schnelle Rückkehr zu schielen. Beinahe mit chirurgischer Präzision erzielte der VfB regelmäßig seine Treffer. Stefan Zollner eröffnete das Torfestival (19.), Matthias Grasser fügte noch einen Doppelpack vor der Halbzeit an (36. + 42.). Nach Seitenwechsel verdoppelte Grasser seine Ausbeute auf vier Tore (62. + 80.), Zollner auf zwei (80.). Den Ehrentreffer für den FCA besorgte Christian Hobmeier (85.). (arl)

VfB Forstinning II: Dunker, Grasser St. + M., Böhm, Vehapi, Zollner, Hensel, Schuh, Pradl, Ehlich, Schmidt, Pfeiler, Huber.