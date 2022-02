SV-Hohenlinden-Coach Jovanovic: „So mache ich nicht weiter“

Ungute Voraussetzungen für den Neuaufbau findet Robert Jovanovic beim SVH vor. © sro

Nach seiner Auszeit übernahm Jovanovic im Sommer den SV Hohenlinden. Mittlerweile herrscht bei ihm überwiegend Frust und sieht die Situation des Vereins äußerst kritisch.

Hohenlinden – Drei Jahre lang hat sich Robert Jovanovic eine Auszeit vom Amateurfußball genommen. Dann bewegten den 42-jährigen Familienvater Spieler und Funktionäre des SV Hohenlinden kurz vor Saisonstart dazu, die Trainergeschäfte wieder aufzunehmen.

Als Spielertrainer feierte Jovanovic zwischen 2015 und 2017 einen vereinshistorischen Aufstiegs-Hattrick von der A-Klasse bis in die Kreisliga und galt zu Saisonbeginn, gemeinsam mit seinem Co-Trainer Michael Königsmark, als Ideallösung für einen sportlichen Neuanfang. „Eigentlich wollte ich aber wegkommen vom Spielertrainer, denn mit 42 gehöre ich nicht mehr auf den Platz“, fand sich der Rückkehrer dennoch immer öfter in der Startelf des Kreisligisten wider.

Nur einer von mehreren Punkten, weshalb die Freude über sein Comeback bei den Herlinern in den vergangenen Monaten zunehmend in Frust umgeschlagen sei. Es schwingt viel Resignation, aber auch Verzweiflung mit, wenn Jovanovic zur Gesamtsituation beim SVH sagt: „So wie der Klub in der Vergangenheit geführt wurde, steht er jetzt in der Konsequenz da.“

Dass sich das heiße Herliner Pflaster seit dem Abschied von Vorstand und Mäzen Ludwig Attenberger samt Führungsriege, Spielerabgängen und gleichzeitiger Heimkehrer-Welle auch unter neuer Führung so bald nicht abkühlen würde, sei Jovanovic bei seinem Amtsantritt klar gewesen. Schließlich hatte er als dritter Übungsleiter binnen einer Vorbereitung die Kreisliga-Truppe übernommen. „So schwierig habe ich es mir aber nicht träumen lassen.“ Chronisch hätten Spiel- und Trainingsbeteiligung unter Corona-Erkrankungen, Impfverweigerern oder neuen Prioritäten in der Freizeitgestaltung gelitten. „Außerdem waren sich einige Herren aus der Reserve zu fein, um bei uns zu spielen. Das alles zieht sich wie ein roter Faden bis in die heutige Vorbereitung.“

Sportlich gilt der Abstieg des sieglosen Schlusslichts intern bereits als besiegelt. „Aber die sieben, acht Jungs, die sich in den letzten Wochen von mir haben schinden lassen und eigentlich Bock hätten, Schadensbegrenzung zu betreiben, sind mittlerweile genauso gefrustet wie ich, dass andere den Fußball nicht mehr so ernst nehmen.“

So sehr Robert Jovanovic die Mühen der neuen Vorstandschaft um Vereinschef Theo Falterer und Abteilungsleiter Fritz Oskar zu schätzen weiß, sagt er: „Ab einem bestimmten Punkt sind ihnen und mir die Hände gebunden. Sie probieren ihr Möglichstes, um einen Neuaufbau zu starten. Aber das dauert. Besonders wenn du keine gelebte Gemeinschaft im Verein mehr hast.“

Man könne die Warnsignale auf und neben dem Platz längst nicht mehr überhören. Das bislang einzige Testspiel mit 2:3 gegen den ESV München-Freimann, einen ebenfalls designierten Absteiger zu verlieren, der 86 Gegentore (!) in der Kreisklasse-Hinrunde kassiert hat, „war spielerisch eine absolute Katastrophe!“, die sich trotz angepasster 3G-Regel quasi ohne richtige Vorbereitung in der Restrunde fortsetzen könnte.

„Mittlerweile mache ich mir gar keine Gedanken mehr zur Trainingsgestaltung, wenn eh nur sechs Jungs auftauchen. Und nach dem Abstieg ist es überhaupt nicht gesagt, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung haben“, stellt Jovanovic auf Nachfrage klar: „In dieser Konstellation mache ich in der Kreisklasse nicht weiter!“ Aktuell sieht der Spielertrainer mangels Anreizen für externe Hilfen, mögliche Auswege aus der Krise nur intern im Umdenken einiger Kaderspieler und vor allem in einem echten Schulterschluss mit der Reserve. Viel Zeit dafür bleibt nicht. Bereits am 6. März ist Punktspielstart mit dem Nachholspiel gegen Grafing.

Ob es an diesem Samstag um 12.30 Uhr tatsächlich zur Generalprobe beim FSV Harthof München kommt, kann Robert Jovanovic erfahrungsgemäß erst kurzfristig beantworten. (Julian Betzl)