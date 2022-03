SV Hohenlinden empfängt VfB Forstinning II zum Duell der Kellerkinder

Nur ein Sieg hält die Hoffnung am Leben: SV-Hohenlinden-Trainer Robert Jovanovic. © Stefan Rossmann

Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der SV Hohenlinden den VfB Forstinning II zum Kreisliga-Derby. Für beide Teams geht es im Abstiegskampf ums nackte Überleben.

Hohenlinden – „Derbytime. Wir freuen uns darauf.“ Hohenlindens Trainer Robert Jovanovic ist vor dem Abstiegsduell gegen den B12-Rivalen VfB Forstinning II am Sonntag um 14 Uhr guter Dinge. Aus mehreren Gründen. Mit Denis Klaes, Mike Königsmark und Stefan Ficklscherer kehren drei „für uns ganz wichtige Spieler“ nach überstandenen Blessuren in den Kader zurück.

„Und ich hoffe, dass wir an die Leistungen der letzten drei Spiele anknüpfen und uns gut verkaufen können.“ Was dann am Ende dabei rauskommt, werde man sehen. Kleiner Wermutstropfen: Stammkeeper Valentin Katterloher fällt wegen einer Rot-Sperre aus. Für ihn rückt Florian Roß zwischen die Hohenlindener Pfosten – laut Jovanovic „ein sehr guter Ersatz“.

Auch sein Pendant Michael Stiegler zeigte sich mit den Leistungen seiner Mannschaft in den vorangegangenen Begegnungen zufrieden. Allerdings weniger mit der Punktausbeute, „die war bescheiden“. „Ganz klar: Wenn wir am Sonntag nicht gewinnen, brauchen wir ein Wunder in Sachen Klassenerhalt. Wir müssen eigentlich aus den nächsten vier Partien zehn bis zwölf Punkte holen.“

Zum Siegen verdammt sieht Stiegler also den VfB Forstinning II angesichts von bereits sieben Zählern Distanz zu den Nichtabstiegsrängen. „Wir müssen alles bündeln. Es wird aber ein ganz schweres Spiel.“ (Christian Scharl)