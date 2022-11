Kreisklasse 6: Herlins Trainer-Duo schmeißt entnervt hin

Emilio Montalto ist nicht länger SVH-Trainer. kn © kn

Beim SV Hohenlinden kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Der Fußball-Kreisklassist und die Trainer Emilio Montalto und Marco Gigante gehen künftig getrennte Wege.

Hohenlinden - „Wir haben keine Lust mehr. Es war keine Entscheidung von heute auf morgen. Wir wollten schon vor zwei Wochen aufhören, vor dem Steinhöring-Spiel. Aber es ging so einfach nicht weiter“, sagt Montalto. „Es ist uns sehr schwer gefallen, weil wir wirklich ein exzellentes Verhältnis zur Abteilungsleitung hatten. Sie haben für uns immer alles Unmögliche möglich gemacht.“ Trotzdem entschieden sich Montalto und Gigante nach nur wenigen Monaten für eine vorzeitige Trennung. Beide hatten erst zu Saisonbeginn ihre Aufgaben übernommen, waren mit großen Hoffnungen vom SV Italia nach Hohenlinden gewechselt und hatten zahlreiche Spieler aus verschiedenen Vereinen dafür begeistert, sich ebenfalls dem SVH anzuschließen.

„Wir bekommen einfach keine Ruhe in den Verein“

„Wir haben es aber nicht geschafft, eine Einheit aus ihnen zu machen. Es gab zu viele Grüppchen. Aus unserem 26-Mann-Kader war meist nur die Hälfte im Training. Es gab angebliche Verletzungen. Wir konnten uns nicht mehr den nötigen Respekt verschaffen“, begründet Montalto den Rückzug. Beim SV Hohenlinden steht also mal wieder alles auf Null. „Ich bin sehr enttäuscht darüber. Es ist immer das Gleiche. Wir bekommen einfach keine Ruhe in den Verein. Jetzt stehen wir mal wieder vor einem Scherbenhaufen und müssen einen Trainer suchen“, so Theo Falterer, Vorstandsvorsitzender des SV Hohenlinden, der die Zusammenarbeit mit Montalto und Gigante gerne fortgeführt hätte.

Noch vor dem kommenden Spiel, am Freitagabend (20 Uhr) beim Kirchheimer SC II, möchte man eine interne Interimslösung bekanntgeben. Die finalen Gespräche im Hintergrund laufen noch. „Wir wollen keinen Schnellschuss tätigen. Wir werden voraussichtlich einen Spieler der aktuellen Mannschaft in die Pflicht nehmen und uns dann in der Winterpause in Ruhe umschauen. Aber die Suche wird sicher nicht einfach“, erklärt Falterer. Wieder einmal steht der SVH aus Personalgründen im Fokus des allgemeinen Interesses. (Florian Hennig)