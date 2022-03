„Phönix ist ein Gerät“: Siegloser SV Hohenlinden geht als Underdog ins Kreisliga-Nachholspiel

Wieder schneller am Ball? Hohenlindens Ludwig Baum (l.) spitzelte den Ball vor Grafings Quirin Huber weg. Kreisliga-Schlusslicht SVH will sich heute erneut kampfstark präsentieren. © Stefan Rossmann

Der SV Hohenlinden ist in der Kreisliga noch immer sieglos. Im Nachholspiel ist das Team um Trainer Robert Jovanovic gegen den FC Phönix München gefordert.

Hohenlinden – Zu einem Fußball-Nachholspiel aufgrund eines Coronaausfalls im Herbst bittet der SV Hohenlinden den FC Phönix München heute Abend um 19.30 Uhr aufs grüne „Parkett“.

Der Gast gehört zum Spitzenkreis in der Kreisliga 3 (Kreis München) und geht entsprechend als klarer Favorit in die Begegnung. „Phönix ist ein Gerät“, urteilt denn auch Hohenlindens Trainer Robert Jovanovic über den zuletzt spielfreien Aufstiegsaspiranten. Jovanovic selbst scheint nach seiner Suade vor dem Start in die Rückrunde mit dem doch sehr überraschenden Teilerfolg gegen den TSV Grafing wieder weitaus besser gestimmt zu sein. Und dass es für den SV Hohenlinden längst um etwas anderes als Punkte geht, steht für den Coach außer Frage. „Wir dürfen uns nicht aufgeben und müssen kämpfen, so weit die Füße tragen. Und damit auch wieder einen Zusammenhalt finden.“

Und diese besonderen Eigenschaften sah Jovanovic beim 1:1-Unentschieden gegen den TSV Grafing. „Ich habe mich wirklich sehr über den Sonntag gefreut, über die Vorstellung der Mannschaft und die Moral.“ Und nun will Hohenlindens Trainer mit seiner Elf auch gegen den FC Phönix Charakter zeigen und dagegenhalten. „Und dann werden wir sehen, was dabei heraus kommt.“ Eventuell rückt dabei Andi Meier wieder von Beginn an in die Sturmreihe neben Mike Königsmark. (Christian Scharl)