„Unser Teamgeist wird entscheidend sein“ – Hohenlinden-Trainer Ittlinger über den Klassenerhalt

Neues Outfit für die Trainer: Der SV Hohenlinden, Abteilung Fußball, bedankt sich bei seinem Partner für den Jugendsport, der Firma Gartenbau Wimmer für die Spende von 21 Coach-Jacken für die Trainer der Jugendmannschaften. Bei der Übergabe der neuen Bekleidung an die E1- und F2-Juniorentrainern sagten herzlich Danke (hi., v.l.) SVH-Jugendleiter Peter Maier, Martin Schad, Bernhard Maurer, Tobias Dittrich, Anton Reitmeier und (vo., v.l.) Martin Riepl, Bernhard Streb und Lorenz Wimmer (Sponsor/F2-Coach). © verein

Der Countdown läuft. Bald beginnt die Rückrunde in den Fußball-Amateurligen. Auf den SV Hohenlinden warten zum Auftakt schon gleich richtungsweisende Begegnungen.

Hohenlinden – „In den ersten beiden Spielen können wir bereits die Weichen stellen. Das kann entscheidend sein für den weiteren Verlauf“, macht Falk Hüninger, der neue Abteilungsleiter des SVH, deutlich.

Für die Hohenlindener zählt in der Rückserie nur der Klassenerhalt in der Kreisklasse. Mit dem TSV Egmating wird am 19. März gleich ein direkter Konkurrent zu Gast sein. Nur eine Woche später geht es für den SVH zu einem weiteren Kellerduell beim ASV Glonn. „Wir müssen auf den Punkt bereit sein. Deshalb ist die Vorbereitung sehr wichtig für uns. Bislang läuft es echt gut. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung“, so Hüninger.

Auch Coach Sebastian Ittlinger zieht ein positives Zwischenfazit: „Alle ziehen gut mit, wir haben kaum Verletzte und die Testspiele haben mir im Großen und Ganzen auch gut gefallen.“ Nur die Leistung zuletzt gegen Isen (1:1) und dabei insbesondere die Chancenverwertung seien noch ausbaufähig gewesen. „Aber dann haben wir immerhin etwas, woran wir arbeiten können“, so der Trainer vor dem finalen Test an diesem Sonntag gegen den FC Forstern (Anpfiff 15 Uhr).

„Wir müssen uns voll reinhängen und füreinander aufopfern.“ – Das neue Trainerteam visiert gute Rückrunde

Anfang November hatte Ittlinger gemeinsam mit Alex Muzillo in Hohenlinden die Nachfolge von Emilio Montalto angetreten. Der Schritt vom Spieler zum Spielertrainer kam für Ittlinger unerwartet. „Jedoch hatte ich schon immer damit geliebäugelt, einmal Trainer zu werden und mich deswegen zur Verfügung gestellt als die Situation akut wurde. Bislang passt es für beide Seiten gut. Die Aufgabe ist natürlich anspruchsvoller, da ich mehr auf die Gesamtheit achten muss als auf mich persönlich.“

In der noch laufenden Vorbereitung steht in Hohenlinden nicht nur das Thema Kondition auf der Tagesordnung. Auch spielerische Inhalte genießen einen hohen Stellenwert. Ittlingers Idee kommt dabei zunehmend zum Vorschein. „Bei unserem vorherigen Trainer ging es eher darum zu reagieren. Jetzt wollen wir aktiv sein, das Spiel von Beginn an an uns reißen“, begutachtet Abteilungsleiter Hüninger Fortschritte. Ittlinger selbst sieht seine Elf gut gerüstet für den Abstiegskampf: „Unser Teamgeist wird entscheidend sein. Wir müssen uns voll reinhängen und füreinander aufopfern.“ Für die Rückrunde wünscht er sich vor allem einen guten Start, um „schnellstmöglich in ruhigere Fahrwasser zu gelangen“. Der Countdown läuft. (Florian Hennig)

Sebastian Ittlinger trimmt den SV Hohenlinden für den Start. © KN