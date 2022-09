Hohenlinden rüstet weiter auf: Ex-Landesligaspieler Pouray kommt – Mughetto-Premiere in Aschheim

Emilio Montalto ist der neue Trainer beim Ex-Kreisligisten SVH. © verein

Der SV Hohenlinden hat den Saisonauftakt verpatzt. Die Verantwortlichen steuern jetzt mit neuem Personal fleißig dagegen.

Hohenlinden – Zu einer Nachholpartie des ersten Spieltages tritt der SV Hohenlinden am Mittwochbend um 19.30 Uhr beim FC Aschheim II an. Nach dem alles andere als verheißungsvollen Start mit der 1:6-Niederlage gegen den VfB Forstinning II sammelte sich Hohenlinden mit neuem Personal und einem 4:4 bei Egmating und möchte nun in Aschheim nachlegen.

Zufrieden mit dem Remis war am Ende auch Hohenlindens Neutrainer Emilio Montalto, nachdem sein Team einen frühen 0:3-Rückstand moch wettmachte. Vor allem Neuzugang Elly Benzell sorgte für frischen Schwung und war maßgeblich an der Wende nach seiner Einwechslung beteiligt bei seinem Debütspiel für den Kreisklassisten.

Und für die kommenden Spiele hat der SVH noch einem weiteren Pfeil im Köcher: Mit Mussa Pouray schloss sich ein ehemaliger Landesligakicker dem Landkreisverein an. Der Spielerpass war am Dienstag allerdings noch nicht eingetroffen.

Dafür wird auf alle Fälle Offensivakteur Manuel Mughetto zu seinem ersten Einsatz nach seiner Urlaubsrückkehr kommen. „Personell schaut es jetzt nicht so schlecht aus“, freut sich Montalto über die hinzugewonnenen Alternativen im Kader. Auch wenn mit Sebastian Kirmair, Max Prünster und Sebastian Roß drei Spieler nun kurzfristig mit Erkrankungen ausfallen. (arl)