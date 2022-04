Die Abgestiegenen gegen die Blockierten: Hohenlinden empfängt TSV Ebersberg

Hat sich mit dem Abstieg bereits angefreundet: SVH-Coach Maxi Baum. © SV Hohenlinden

Erleichterung habe er keinesfalls verspürt, als der Abstieg nach der 0:5-Niederlage in Zamdorf in Stein gemeißelt war, erzählt Maxi Baum.

Hohenlinden – „Mit dem Gedanken haben wir uns ja schon länger angefreundet. Seit wir nach der Winterpause die ersten Spiele und Spieler verloren haben, war es absehbar.“ Dem Spielführer des SV Hohenlinden ist es vielmehr ein Anliegen, auf der Abschiedstournee Haltung zu bewahren und keine der beiden Herrenmannschaften abmelden zu müssen.

„Wir versuchen weiter, unseren ersten Saisonsieg zu holen, wenn der Gegner ähnliche personelle Probleme hat“, sagt Baum vor dem heutigen Lokalderby am Postanger um 19.30 Uhr gegen den TSV Ebersberg. Mangels Flutlicht am Hauptplatz, rechnen sich die Platzherren auf ihrem „kleinen, holprigen“ Nebenplatz gute Chancen aus.

„Natürlich ist das für die Motivation schwierig, wenn du das ganze Jahr über keine Erfolge hast“, so Baum. Daher habe man sich alternativ an Führungstoren oder couragierten Auftritten, wie zuletzt in Oberpframmern (0:3) „hochgezogen“. Legt man das überwiegend positive Stimmungsbild zugrunde, das Maxi Baum aus dem Vereins- und Mannschaftskreis des künftigen Kreisklassisten zeichnet, wo Vereinsvorstand, Reservecoach und Ehemalige bereitwillig die Kaderlisten auffüllen, kann von einem Krisentreffen heute Abend nur einseitig die Rede sein. Ist bei den Ebern nach der 1:3-Karsamstagspleite gegen Forstinning II doch die Moral weiter geschrumpft und die Verletztenliste angewachsen. TSV-Trainer Timi Tepedelen sprach kollektivistisch von „einer brutalen Blockade im Kopf“ und schloss den eigenen Einsatz nach Muskelverletzung für heute aus. Hinter selbigen von Kapitän Maxi Volk sowie Simon Wiener setzte er ein Fragezeichen.

„Es ist eigentlich schade“, meint Maxi Baum, „wenn selbst ein Kreisstadtverein absteigen müsste, weil er inzwischen wie wir zu große Personalprobleme hat, um die Kreisliga zu wuppen.“ (bj)