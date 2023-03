SV Hohenlinden hadert mit zehn schläfrigen Minuten – TSV Egmating gewinnt Auftaktderby

Gestellt wurde Egmatings (links) Sebastian Moser erfolgreich von Hohenlinden (blau) Maxi Prünster. Gepunktet haben Moser und die Gästemannschaft dennoch am Postanger. © Stefan Rossmann

Nicht besser wird die Tabellenlage in der Kreisklasse 6 für den SV Hohenlinden nach der Niederlage im Kellerduell gegen den TSV Egmating.

Hohenlinden – Im Gegenteil: Auf einem Abstiegsplatz findet sich der SVH nun wieder und reist am kommenden Spieltag fürs nächste Kellerduell zum ASV Glonn. Egmating darf dagegen zunächst einmal durchschnaufen, aufgrund der mit einem 2:1-Auswärtssieg nun distanzierten Konkurrenz aus Hohenlinden.

Im ersten Durchgang verzeichneten die Platzherren am Postanger ein Plus in den Kategorien Spielanteile und Torchancen, doch Sebastian Roß und Ferdinand Winkler versäumten die Führung. Zehn schläfrige Minuten nach Wiederbeginn ließen die Herliner dann auf die Verliererstraße abbiegen.

Nach einem eigenen Abschluss ließ der SVH das 0:1 durch Max Schadhauser zu (54.), ein nicht unbedingt zu pfeiffender Strafstoß, verwandelt durch Lukas Franz (61.), führte zum 0:2. Hoffnung keimte nach dem Anschlusstor von Stefan Ficklscherer, ebenfalls per verwandeltem Elfmeter (74.), in Reihen des SV Hohenlinden auf.

Doch alles Anrennen brachte letztlich nichts Zählbares mehr ein. „Auf die erste Halbzeit können wir aufbauen“, zog Hohenlindens Spielertrainer Sebastian Ittlinger betont doch auch noch positive Punkte aus der Auftaktniederlage gegen die Egmatinger Konkurrenz. (Christian Scharl)

SV Hohenlinden: Muzillo, Ittlinger, Bauer, Frick, Ficklscherer St. + R., Prünster, Roß, Baum M., Rathke, Winkler, Kirmair, Abstreiter, Mayerhofer, Markovic.

TSV Egmating: Metz, Kratzer, Mayer, Dollwet, Pohl, Puljic, van Munster, Forster, Schadhauser, Öpp, Moser, Franz, Heusler.