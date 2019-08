SV Hohenlinden verliert drei Punkte am grünen Tisch

Neef und Co. müssen bei Null anfangen

Beim Blick auf die Tabelle dürften die Hohenlindener Anhänger sauer werden. Es fehlen die drei Punkte aus dem Eröffnungsmatch. Die Erklärung ist einfach.

Weder auf dem Konto des SV Anzing, noch auf dem des SV Hohenlinden liegen nach dem ersten Spieltag Punkte. Für die Spieler des SVA ist das kein Wunder, verloren sie ihre Auftaktpartie doch mit 0:3. Bei den Herliner Fußballern fragte man sich hingegen schon, wie das Punktekonto nach dem 3:2-Sieg gegen den TSV 1860 München III leer sein kann.

Günter Neef, Neu-Trainer des SVH, bringt Licht ins Dunkel: „Wir hatten dem Schiri gesagt, dass die Mail bereits unterwegs ist“, erinnert er sich an das Vorbereitungsspiel gegen die BSG Taufkirchen vom 24. Juli (4:3-Sieg). In der besagten E-Mail sollte die Gastspielgenehmigung von Domagoj Sipus fixiert werden, der mittlerweile offiziell vom Türkspor Augsburg nach Hohenlinden wechselte. Neef hatte sich auf seine Vereinskollegen verlassen: „Dem stellvertretenden Technischen Leiter Maxi Attenberger wurde am Telefon gesagt, dass das bearbeitet wird.“ Beim Bayerischen Fußballverband kam die Mail nicht oder zu spät an. Olaf Sievers, Spielleiter der Kreisliga 3, führte den Punktabzug nach dem Urteil des Kreissportgerichts durch: „Ein ganz normales Verfahren, wenn nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt werden.“

Auf Seiten des SVA freut sich Sprecher Benno Stadler zwar auf die Partie, weiß aber nicht was ihn erwartet: „Wir kannten immer die ganze Mannschaft. Aber jetzt sind fast alle gegangen.“ Nach dem Umbruch im SVH-Kader wird es das freundschaftliche Beisammensein „beim Wirt“ (Stadler) nach dem Spiel wohl nicht mehr geben. jpi