SV Hohenlinden will sich „mal wieder selbst belohnen“

Heimspiel gegen den TSV Waldtrudering

von Redaktion Ebersberg schließen

Neben zwei Punkten verlor der SV Hohenlinden gegen Heimstetten am Dienstag mit Baum und Mielke zwei Leistungsträger, die für das Heimspiel gegen den TSV Waldtrudering nicht zur Verfügung stehen:

Abwehrmann Baum zog sich eine Fleischwunde am Oberschenkel zu, Mielke riss sich das Außenband und wird für längere Zeit ausfallen. Christian Käser steht dafür laut Ralf Santelli voraussichtlich im Kader: „Er hatte zuletzt massive Rückenprobleme“, erklärte Hohenlindens Coach, „es müsste aber für eine Halbzeit reichen. In den letzten beiden Spielen haben wir Punkte liegen gelassen. Jetzt wollen wir uns mal wieder selbst belohnen“, gab sich Santelli nach drei Unentschieden in Serie kämpferisch, „wir kreieren Chancen, sind aber nicht kaltschnäuzig genug.“

Eine derart schlechte Verwertung der Möglichkeiten sollte seine Elf gegen Waldtrudering nicht an den Tag legen, wenn man das Aufeinandertreffen der Topteams Haidhausen und Aschheim ausnutzen möchte. „Wir schauen immer nur auf uns“, erklärte hierzu der SVH-Trainer, „du profitierst nur, wenn du selber die drei Punkte holst.“ Ein internes Ziel bis zur Winterpause habe man sich bewusst nicht gesetzt. „Wir sind mit der Weiterentwicklung absolut zufrieden“, so Santelli, spielerisch passe alles, „nur im Mentalen und Emotionalen müssen wir noch einen Schritt machen.“