Königsmacher aus dem Niemandsland: Emmering feiert Derbysieg gegen Ostermünchen

Christof Kirchlechner leitete Emmerings Derbysieg in Ostermünchen ein. © verein

Der TSV Emmering ist unter Christian Kramlinger nicht zu stoppen: Der vierte Sieg im vierten Spiel ist im Derby gegen Ostermünchen geglückt.

Emmering – Emsig schaufelten und walzten die Ostermünchner am Samstagvormittag ihren Naturrasenplatz von den nächtlichen Schneefällen frei. Derweil wurde im Emmeringer Team-Chat eifrig das geeignete Stollenwerk diskutiert. Beidseits der Landkreisgrenze wollte offensichtlich niemand auf das angesetzte Derby-Doppel zwischen dem SVO und dem TSV verzichten.

Und bei Spielbeginn fanden die 22 Kreisliga-Kicker auch eine recht gut bespielbare Grünfläche und die gut 150 Fußballfans eine halbwegs trockene Holztribüne vor. Dabei hielt es die grün-weiße Tribünenseite ohnehin nicht lange auf ihren Bänken. Schon den ersten Abwehrfehler des Tabellenführers bestraften die Gäste am Ende mit einer Direktabnahme von Christof Kirchlechner ins Toreck zum 0:1 (4.).

Emmering hielt den Anfangsdruck hoch und durfte nur fünf Minuten später abermals nach einer Direktabnahme jubeln, die diesmal Christian Breu versenkte. Von diesem eiskalten Doppelschlag konnte sich Ostermünchen kaum erholen, stürmte Kirchlechner doch bereits dem dritten TSV-Tor entgegen, letztlich setzte er den Ball aber über Torwart und Tor hinweg (15.).

„Ostermünchen war anfangs chancenlos, weil wir richtig heiß waren und den Ball schön laufengelassen haben“, sorgte sich Emmerings Vize-Vorstand Manuel Sedlmaier lediglich um „ein kurzes Tief“, das dem SVO eine gefährliche Kopfballchance sowie ein paar Freistoßgelegenheiten ermöglichte. Erwartungsgemäß drängte der Tabellenführer nach dem Seitenwechsel mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, was den Gästen wiederum Räume für Konter öffnete. Im erneut einsetzenden Schneetreiben auf der Sportanlage Berg kam jedoch keine Seite mehr zum Torerfolg.

Während man das anschließend einseitige Duell der Reserveteams aus dem warmen Vereinsstüberl heraus verfolgte, mangelte es den Emmeringern wahrlich nicht an „Anstoß-Gründen“: Zweiter Derbysieg in dieser Saison (zu Null), vierter Sieg im vierten Spiel unter Trainer Christian Kramlinger und die zweite Entmachtung eines Liga-Primus binnen 14 Tagen. „Tatsächlich entscheiden wir momentan, wer oben steht“, gefällt man sich laut Sedlmaier durchaus in der Rolle des Königsmachers, der „aus dem Niemandsland heraus, die Oberen weiter ärgern“ will.

Emmering: Kleingütl, Böhm, J+M Niedermaier, Maier, Gressierer, Wimmer, C.Breu, Voglsinger, Leykam, C.Kirchlechner; T+M Schütze, C.Niedermaier, A.Kirchlechner, Staudigl.