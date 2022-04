111 Kilometer zur bitteren Pleite: SCBV zurück in der Abstiegszone

Gediminas Sugzda: Verpasste eine Großchance im Abstiegskampf mit dem SCBV. © Sven Leifer/Imago

Ertraglos blieb die lange Auswärtsfahrt des SC Baldham-Vaterstetten nach Saaldorf ins Berchtesgadener Land.

Baldham – Mit 1:4 unterlag der akut abstiegsbedrohte Bezirksligist. Nach Einschätzung von Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier wäre aber mehr drin gewesen. „Wir haben uns selbst aus dem Spiel genommen und um die Ernte gebracht.“ Diese blieb in Form von Punkten also aus, der SCBV rutschte dadurch wieder auf einen direkten Abstiegsrang.

Dabei begann die Begegnung in Saaldorf ideal für die Gäste. Nach einer Flanke rutschte der Ball Saaldorfs Routinier Felix Großschädl über das Haupt und senkte sich ins eigene Netz (3.).

Diese Führung hielt bis kurz vor dem Seitenwechsel in einer chancenarmen ersten Halbzeit. Lediglich Adrian Joszt sorgte noch für einen Gefahrenmoment.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff glückte der Heimelf doch noch der Ausgleich zum 1:1. Und wieder hieß der Torschütze Großschädl. Nach einem Standard zögerte Gästeschlussmann Fabio Di Palma und Großschädl netzte ein. Per Kopf natürlich. „Der Pausenstand ging aber in Ordnung“, befand Lämmermeier. In die zweiten 45 Minuten startete Baldham stark und erspielte sich einige Möglichkeiten. „Und dann fällt praktisch aus dem Nichts das 2:1“, klagte der Funktionär über die Saaldorfer Führung (60.). Nach einem Baldhamer Ballverlust im Mittelfeld führte der anschließende Konter bis zur Grundlinie, Michael Hauser verwertete die anschließende Flanke unhaltbar. Und dann leistete sich Baldhams mit Gelb vorbelasteter Akteur Elsjan Duraj ein unnötiges Foulspiel in der Hälfte des Gegners und musste mit Gelb-Rot vom Feld.

Der SCBV leistete weiter fleißige Unterstützungsarbeit. Nach einem Fehlpass im eigenen Strafraum durfte Johannes Hafner beim 3:1 Danke sagen (68.), auch dem 4:1 von Stefan Schreyer (76.) ging ein Abspielfehler voraus.

Damit verpasste der SC Baldham-Vaterstetten den möglichen Sprung auf einen Nichtabstiegsrang und das Hineinziehen des SV Saaldorf ins Abstiegsgeschehen. Das zwischenzeitlich Hoch unter Neutrainer Gediminas Sugzda mit drei Siegen zum Frühjahrsstart ist damit Vergangenheit. „Das wird eine ganz enge Kiste. Und jetzt kommen dicke Brocken mit Moosinning und Freilassing auf uns zu“, schwant Lämmermeier nichts Gutes. (arl)