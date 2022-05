SV Waldperlach zum Dritten: Forstinning wagt nächsten Versuch - Noch vier Punkte fehlen

Den SCBV (l. Fabian Kreissl) haben Bakary Touray und sein VfB bereits niedergerungen. Jetzt soll Waldperlach folgen. © stefan rossmann

Der SV Waldperlach zum Dritten: Nachdem die Partie des VfB Forstinning beim SV Waldperlach bereits einmal wegen der Terminkollision mit dem Totopokalfinale verlegt und ein zweites Mal wegen eines Gewitters nicht angepfiffen worden ist, steigt heute um 19.30 Uhr der dritte Versuch.

Forstinning – Mit einem weiteren Sieg wäre der Tabellenführer mit eineinhalb Beinen in der Landesliga, vorbehaltlich der Aufstiegsregelung des bayerischen Fußballverbandes wäre der Aufstieg gar schon perfekt. Ganz sicher reichen aber vier Punkte aus den verbleibenden drei Partien in Waldperlach, beim Tabellenletzten Otterfing und dem abschließenden Heimspiel gegen den SV Reichertsheim.

Die Aufstiegstür steht also sperrangelweit offen, der VfB muss sie nur noch konzentriert durchgehen. Dabei sollte wieder einmal auch die Abwehrarbeit die Grundlage bilden, seit nun sieben Partien musste der VfB keinen Gegentreffer mehr hinnehmen.

Trainer Ivica Coric kann heute einige Rekonvaleszenten im Kader begrüßen. Die Meniskusverletzung von Mustapha Sillah ist auskuriert, Mohammed Al Hosaini kehrt nach seinem Faserriss zurück. Zudem ist Kevin Becker wieder fit. Ein Wermutstropfen bleibt aber die Knieverletzung von Sven Jajcinovic aus der Partie gegen Baldham, genauere Erkenntnisse bringt noch ein MRT.

VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl erwartet trotzdem „eine ganz harte Nuss“. Waldperlach wolle sich sicherlich für die 0:8-Pleite in der Vorrunde revanchieren. Die Waldperlacher sicherten sich als Aufsteiger ein weiteres Jahr in der Bezirksliga am vergangenen Spieltag durch ein sicheres 3:0 beim Konkurrenten in Bad Endorf. (arl)