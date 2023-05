Bissiger und Zielstrebiger: Zamdorf crasht Oberpframmerns Abschlussparty

Von: Wolfgang Herfort

Knapp 200 Zuschauer sind zum letzten Heimspiel der Saison gekommen. © Christian Riedel

Alles schien gerichtet für einen Pframmerner Heimausklang nach Maß. Doch der SV Zamdorf hatte etwas dagegen und gewann beim TSV mit 2:0.

Oberpframmern – Die Sonne strahlte, knapp 200 Zuschauer waren gekommen. Unter ihnen zahlreiche ehemalige Spieler und Ex-Trainer Markus Wolf. Schließlich sollte mit einem Heimsieg über Zamdorf die Negativserie von fünf Niederlagen beendet, der Klassenerhalt und der Abschied einiger Aktiver gefeiert werden. Daraus wurde nichts. Zumindest auf dem Platz.

Denn die Münchner präsentierten sich als bissiger, zielstrebiger und mit mehr Fortune im Abschluss. Hinzu kam, dass die Gastgeber eine erste Halbzeit ablieferten, bei der sie in der Trinkpause noch den geschlossensten Eindruck hinterließen. Ein per Kopfball verwandelter Eckball (9.), ein erfolgreicher Strafstoß (16.). mehr brauchten die Gäste nicht, um Pframmern ebenso in akute Abstiegsnot zu bringen.

Kommenden Sonntag bei Fortuna Unterhaching brauchen der TSV um Spielertrainer Manu Lutz (nach Kreuzbandriss erstmals wieder am Ball) mehr Glück und Präzision. Sonst geht’s in die Relegation. (Wolfgang Herfort)

TSVO: L. Huber, M. Niedermaier, Pommer, T. Lutz, Tristl, Leidl, Esterl, Probst, Kronester, Köster, Fürst - D. Niedermaier, Fred. Borutta, M. Lutz.