Ein unverlierbares Spiel verloren

Teilen

Am Ende hatten die Münchner (r. Markus Hierl) gegen Anzing (l. Andreas Schmid) die Nase vorne. © christian riedel

Für den SV Anzing ist der Relegationsplatz wieder meilenweit entfernt. Dabei schien der Kreisligist gegen den SV Zamdorf einem sicheren Sieg entgegen zu steuern. Doch es wurde eine 2:4-Pleite.

Anzing – Der Ball läuft, Zweikämpfe werden knackig geführt und die Steckpässe von Spielertrainer Christian Rickhoff werden präzise serviert. Eigentlich liegt der SV Anzing nach Toren von Marius Keller (31.) sowie Florian Niederreiter (49.) mit einer 2:0-Führung gegen den SV Zamdorf im Plan: Relegationsplatz zwei erobern, gleichzeitig einen direkten Konkurrenten auf fünf Zähler distanzieren. Selbst der Anschlusstreffer der Gäste durch einen gewissen Leonard Evertz (55.), sorgt nur kurz für Verunsicherung. Bis in die Schlussphase hinein dominiert der SVA, lässt jedoch zweimal vor dem Gästetorwart das 3:1 liegen (80./84.). „Dann kommen wir zum Knackpunkt des Spiels“, ärgert sich Anzings Mittelfeldregisseur Benno Stadler über „insgesamt zweierlei Maß“ in der Spielleitung des Unparteiischen und besonders „einen sehr traurigen Elfmeterpfiff, wo der Stürmer in zwei stehende Verteidiger läuft.“ Evertz verwandelt zum 2:2 (86.) – und stürzt den SVA ins Chaos. Ein Teil will den Punkt mitnehmen, ein anderer den leistungsgerechten Ertrag erzwingen. In diesen internen Konflikt treibt der SVZ einen Konter über die Außen und Evertz steht im Zentrum goldrichtig fürs 2:3 (90.). Mit dem Schlusspfiff macht Evertz sein Tor-Quartett und die Anzinger Blamage komplett.

„Ich spiele seit 25 Jahren Fußball, aber es ist mir unerklärlich, wie man so ein Spiel aus der Hand geben und sogar verlieren kann“, hat nicht nur Stadler einen „ganz bitteren, schlimmen Abend“ zu verarbeiten. Anzings Co-Trainer Christian Rauch empfindet den Schlussausverkauf seines Teams als „Riesenwatschn aus heiterem Himmel“, die er letztlich doch aus irdischen Schwächen ableitet: „Bei 50 Prozent der Mannschaft passt die Priorisierung in der Maibaumsaison nicht zu unseren Personalproblemen. Unsere fehlenden LeistIm Zweiungsträger können wir nur mit der richtigen Fitness, Willen und Leidenschaft kompensieren. Da haben wir noch viel Entwicklungspotenzial.“ JULIAN BETZL

SVA: Erden, Behr, Schmid, Stadler, Nitschke, Rickhoff, Huber, A. Blumberg, Keller, Lehrmann, Niederreiter; Schmieg, Reuel, Meier, Hollerieth.