Systemwechsel: Schmidbauer will mit seiner Mannschaft noch flexibler werden

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt Falke-Coach Alex Schmidbauer vor dem ersten Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Dornach (Sa. 14.30 Uhr).

„Ich möchte ein neues System ausprobieren, um noch flexibler zu werden“, hat sich Schmidbauer vorgenommen. In der Vorrunde habe die dünne Kaderdecke derlei Änderungen nicht hergegeben. Von Vierer- will der Falke-Coach seine Abwehr auf Dreierkette umschulen, „weil ich hoffe, dass wir mit zwei Stürmern spielen können.“ Zumindest an der Taktiktafel gab’s unter der Woche bereits erste Lektionen. „Auf dem Platz stand Fitness im Vordergrund. Deshalb erwarte ich mir im ersten Spiel noch nicht viel“, stellt Schmidbauer klar, „sie sollen nur ordentlich arbeiten und laufen. Wir werden viel in der Defensive gefordert sein.“ Der Bezirksligist wird also gleich zum ersten Stresstest für Markt Schwabener Theoretiker.

Text: Julian Betzl

Quelle: fussball-vorort.de