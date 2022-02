VfB Forstinning trotzt Landesligisten Unentschieden ab

Dem VfB Forstinning gelang ein Unentschieden gegen Bad Heilbrunn. © Christian Riedel

Mit einer mittelprächtigen Leistung absolvierte der Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Forstinning den nächsten Test gegen den Landesligisten SV Bad Heilbrunn.

Forstinning – In Durchgang eins diktierte der Gast das Geschehen deutlich, bevor der VfB nach dem Seitenwechsel zulegte und den Pausenrückstand noch ausgleichen konnte – 1:1.

Der VfB-Coach musste auf einige Stammakteure verzichten, dafür fanden sich mit David Kamm, Mario Schmidt und den Aynaci-Brüdern vier Winterzugänge auf dem Spielberichtsbogen. Der Gast wartete dagegen mit einer echten Kuriosität auf: Zwischen den Pfosten stand Ex-Bundesligatorwart Gerald Hillringhaus (59). Der Ex-Profi konnte in den ersten 45 Minuten in aller Ruhe die Partie beobachten, der VfB brachte zunächst keine vernünftige Aktion zustande. Deshalb führte Bad Heilbrunn völlig zurecht durch Kapitän Anton Krinner nach einem VfB-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Nach Wiederanpfiff agierte Forstinning mit mehr Elan und ersten Chancen durch Korbinian Hollerieth und Sven Jajcinovic, ehe ein perfekter Angriffszug zum 1:1-Endstand führte. Nach einem öffnenden Pass in die Spitze fand Jajcinovic seinen Offensivpartner Kamm, der nur mehr die Abschlussarbeit über die Torlinie ausführen musste. (Christian Scharl)