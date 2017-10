Tögings kalte Dusche: Pleite gegen "wirkliche Minimalisten"

De Prato zwiegespalten

von Julian Betzl schließen

In bester Moosach-Manier vergangener Tage entführt ein effektiverer FC Töging in der 95. Spielminute drei Punkte aus dem „gallischen Dorf“ der Landesliga – und hinterlässt nach dem 1:2 einen zwiegespaltenen TSV-Trainer.

Moosach – In Florian De Prato kämpften zwei Identitäten um die Herrschaft über die Gefühlslage: Der Vollblut-Kicker hätte nach dem Abpfiff am liebsten diverse Getränkekisten und Medizinkoffer durch die Gegend getreten; der analytische Trainer konnte seinem Team nach der 180-Grad-Wende gegen den FC Töging keinen Vorwurf machen und entschied letztlich den internalen Zweikampf für sich – Moosachs Spielertrainer behielt die Contenance. „Das wäre ein geiler, dreckiger Punkt gewesen, aber nach heute muss man festhalten, dass Töging wirkliche Minimalisten sind.“

Minimal existent waren in Durchgang eins allerdings auch Moosachs Angriffsbemühungen. „Das war ein Grottenkick von uns. Wir sind defensiv zwar gut gestanden, sodass Töging nicht viel eingefallen ist. Aber wir wollten nur verteidigen, haben Räume nach vorne nicht genutzt und waren vor dem Tor kaum präsent.“ Nach vorne zu schüchtern und hinten einmal unstimmig – prompt war der FCT für das 0:1 zur Stelle.

Die Kabinensitzung und die folgenden Umstellungen schienen der Heimelf eine gehörige Portion Selbstvertrauen mitgegeben zu haben. „Wir waren dann auch von der Spielanlage her klar die bessere Mannschaft“, so De Prato, „wollten uns nicht geschlagen geben, waren bereit dem Mitspieler Optionen zu bieten und sind immer wieder richtig hinter die Ketten gekommen.“

So richtig heiß wurde es aber erst in der Schlussphase. Mit Matthias Schuster hatte der TSV zunächst „einen Totalausfall“ zu beklagen, meinte Florian De Prato, das Schnalzen von Schusters Umknicken „bis an die Seitenlinie gehört“ zu haben. Daraufhin bekam er dreimal das Töginger Aluminium zu hören. Ivan Bacak nagelte einen Elfmeter an die Latte (78.) und Markus De Pratos feines Freistoß-Füßchen fand binnen drei Minuten zweimal nur den Pfosten.

Einen Abpraller wusste Florian De Prato immerhin zu nutzen, indem er den Laufweg von Daniel Ziegler kreuzte, die Einladung annahm und der Töginger nach einer Notbremse vom Platz musste (85.). Die Moosacher Kicker jetzt mit Powerplay und dem lange ersehnten und verdienten Ausgleich per Heber von Thomas De Prato (87.). „Wir haben aufs zweite Tor gespielt, weil Töging nicht mehr präsent war“, sah Moosachs Coach sein Team bereits als Punktsieger, als Samed Bahars letzter Versuch in der Nachspielzeit von Markus De Prato an beide Innenpfosten abgefälscht wurde und im Moosacher Tornetz landete. Dass der Mut seiner Mannschaft letztlich unbelohnt blieb, ärgerte den Trainer Florian De Prato nur kurz: „Ich bin guter Dinge, dass wir uns so bis zum Winter weiter stabilisieren können.“

Quelle: fussball-vorort.de