VfB Forstinning II mit Torhütersorgen

Niklas Weiß: Der VfB-Torwart fällt mit Schulterverletzung aus. © fupa

Zwei noch ungeschlagene Kontrahenten treffen am Donnerstagabend in Forstinning aufeinander. Die Forstinninger Reserve empfängt den ASV Glonn.

Forstinning - Die Partie der Fußball-Kreisklasse 6 wurde auf Wunsch des ASV Glonn vom vergangenen Wochenende auf Donnerstagabend verlegt.

Die beiden Duelle im vergangenen Jahr endeten jeweils mit einem Heimsieg Wobei der Nimbus der Unbesiegbarkeit noch nicht weit fortgeschritten ist: Forstinning II absolvierte erst zwei Partien, der ASV gar nur eine. In dieser besiegte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Gartner aber immerhin den letztjährigen Aufstiegsaspiranten Kirchheim II (3:2).

Favorit heute ist aber die Forstinninger Heimelf, auch wenn zuletzt nur ein 1:1 in Haar heraussprang. „Wir trainieren gut, es sind fast alle da“, zeigt sich auch VfB-Kapitän Vitus Baer optimistisch. Auch wenn die Torhütersituation kurzfristig kritisch wird. Marlon Dunker hütet heute letztmals noch das Tor vor seinem Urlaub, Niklas Weiß laboriert nach wie vor an einer Schulterverletzung. „Zur Not geht halt dann der Fabi rein.“ Baer weiß also mit Fabian Parteli noch den Torhüter der Dritten in der Hinterhand.