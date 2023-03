TSV Aßling: Neucoach Klaus Sigl feiert torreichen Einstandssieg

Von: Julian Betzl

Klaus Sigl: Der neue TSV-Trainer startete seine Amtszeit mit einem Sieg. © TSV

Waren die Fußballherren des TSV Aßling zum Neustart der A-Klasse 3 in der Vorwoche noch spielfrei gewesen, so feierten sie am Sonntag eben einen umso torreicheren Einstand ins neue Punktspieljahr.

Aßling – Über den 5:3-Heimsieg gegen den SV Albaching dürften sich zwei Debütanten, respektive Rückkehrer am Büchsenberg besonders gefreut haben.

Wobei man im Fall von Klaus Sigl weniger von einem Rückkehrer sprechen kann. Der langjährige Jugendtrainer und zwischenzeitlich auch Vorsitzende des TSV Aßling hatte in der Winterpause das Traineramt von Aleksandar Dimitrijevic übernommen und nun eben technisch gesehen genauso seine Premiere mit den TSV-Herren gefeiert wie Neuzugang Samuel Wambach. In der D-Jugend hatte der offensive Mittelfeldspieler die Büchsenberger in Richtung Rosenheim verlassen, sich nach der A-Jugend von 1860 nach Bruckmühl umorientiert, wo er verletzungsbedingt in der Vorrunde nur auf sieben Kurzeinsätze in der Landesliga kam.

Welchen Stellenwert der 19-Jährige nach wenigen Wochen in Sigls Team genießt, wurde bereits nach zehn gespielten Minuten deutlich, als sich der Youngster selbstbewusst den Ball auf dem Elfmeterpunkt zurecht legte und sicher zum 1:0-Führungstreffer verwandelte.

„Sam ist sehr schnell und gleichzeitig trotzdem auch noch technisch sehr gut“, beschreibt die neue Pressesprecherin der Aßlinger, Sophia Hupfauer, die auffälligsten Qualitäten in Wambachs Spiel, das sich bestens in die offensiv-torhungrige Spielausrichtung einfügte, die Klaus Sigl seiner Startelf nach der mit 1:4 misslungenen Generalprobe gegen Jettenbach verordnet hatte.

Ansatzlos konnte Albachings Matthias Sanftl den SVA aus 30 Metern zwar wieder wortwörtlich ins Spiel heben (1:1/19.). Doch Aßlings Toptorjäger Stefan Kuklok drückte kurz darauf den Ball zum 2:1 über die Linie (23.). An Torraumszenen auf beiden Seiten sollte es auch in der Folgezeit nicht mangeln, woran die teils noch unabgestimmt fungierenden Abwehrreihen durchaus ihren Anteil hatten. „Wir waren in der ersten Hälfte aber klar überlegen“, gesteht Hupfauer, dass sie dennoch phasenweise Bedenken gehabt habe, ob des wackeligen Spielstands und der augenscheinlich nach dem Pausentee verbesserten Gäste-Elf.

Dann legte sich Wambach ein zweites Mal die Kugel parat, diesmal außerhalb des Sechzehners, für einen Freistoß. Das Ergebnis war jedoch dasselbe: Tor für den TSV (65.). Albachings Goalgetter Matthias Bareuther hätte daraufhin zwar nach seinem Anschlusstor (74.) beinahe noch das 3:3 nachgelegt, doch Wambach besorgte mit seinem dritten Treffer des Tages – diesmal unspektakulär aus kurzer Distanz eingeschoben – für die 4:2-Vorentscheidung (89.).

Passend zum Spielverlauf, fielen in der Nachspielzeit noch zwei Tore. Kuklok schnürte seinen Doppelpack (92.), Albachings Simon Ettmüller markierte den Schlusspunkt (94.). „In der Defensive ist zwar noch Luft nach oben, insgesamt war das aber ein verdienter Heimsieg“, freute sich Sophia Hupfauer gleichwohl für die beiden glücklichen Aßlinger Debütanten. (jb)

TSV Aßling: Jonas + Jacob Mertl, Mitterhofer, Huber, Peter + Matthias Kagermeier, Wambach, Winkler, Heininger, Mayer, Kuklok; Kerschbaumer, Y. Lampl, Hackenberg.