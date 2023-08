Markt Schwaben nach erster Pokal-Runde raus: „Jeder wollte mit dem Kopf durch die Wand“

Von: Wolfgang Herfort

Laut SG-Trainer Hieber war seine Mannschaft zu sturköpfig gegen den FC Dreistern. © Mike Megapix

Die SG Markt Schwaben schied direkt in der ersten Runde des Toto-Pokals aus. Gegen Dreistern hat der Trainer Hieber ein mentales Problem festgestellt.

Die erste Runde des Toto-Pokals war für die Mannschaft von Michael Hieber auch die letzte. Denkbar knapp unterlagen die Markt Schwabener, die nur Sekunden nach dem Anstoß bereits einem Rückstand hinterher laufen mussten. „Bei Ecken gibt es eine klare Zuteilung“, ärgerte sich der SG-Coach, „davon war aber nichts zu sehen.“

Es blieb beim 1:0, „weil jeder mit dem Kopf durch die Wand wollte“, wie der Trainer feststellte. Anstatt an die zuletzt in Burghausen gezeigte, vielversprechende Leistung anzuknüpfen, wurde der Eigensinn zum Maßstab erkoren. „Alle haben für sich selber gespielt, statt wie wir es vorgehabt haben, zu kombinieren, den Ball laufen zu lassen.“

Entsprechend düster fiel das Fazit des Markt Schwabener Trainers aus: „Wir sind eine richtig gute Mannschaft, wenn es um nichts geht. Sobald es um was geht, vergessen wir, was wir können.“

Zwar sei es nicht leicht, auf dem kleinen Kunstrasen in München Tempo aufzunehmen, aber „wir hatten fast 80 Prozent Ballbesitz und machen nichts daraus“. Mit einem Schnitzer im Spielaufbau brachten sich die Markt Schwabener Kreisklasse-Kicker selber in die Bredouille. Felix Blechinger griff in der 59. Minute zur Notbremse, um einen durchbrechenden Münchner zu stoppen – rote Karte.

„Leider eine korrekte Entscheidung“, wie Hieber anmerkte. Froh war er am Ende dennoch. „Gut, dass es ,nur’ Pokal war. Vielleicht war’s der richtige Warnschuss zur rechten Zeit.“ (hw)

SG Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Huber, Kinne, Wasser, Brandt, Lerch, Niederdorf, Brandes, Blechinger, Dremel - Bauer, Eberle, Konrad.