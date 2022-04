Toto-Pokal: Hauptrunde und lukrative Gegner im Visier des VfB Forstinning

Auch gegen Haidhausen möchte der Forstinninger Sven Jajcinovic Grund zum Jubeln haben. © sro

Am Tag der Arbeit darf auch der VfB Forstinning nicht ruhen und wird anstelle eines Maibaumfestbesuches dem runden Leder nachjagen.

Forstinning – Im Finale des Totopokals auf Kreisebene tritt der Bezirksligist um 16.30 Uhr bei der SpVgg 1906 Haidhausen (Sportanlage St.-Martin-Straße 35) an. Der Gastgeber richtet an diesem Fußballfesttag neben dem Herrenendspiel- auch das Damenbezirksfinale zwischen

der DJK Traunstein und dem SV Untermenzing sowie das Finalturnier mit vier Mannschaften um den Baupokal bei den C-Junioren aus.

Fußballfesttag in Giesing

Viel Betrieb also in Giesing, dabei zeigt sich der Hausherr großzügig und wird allen acht Mannschaften nach den Endspielen ein Essen spendieren. Dies sollte aber nicht die Hauptmotivation für ein konzentriertes Auftreten des VfB Forstinning sein. Dem designierten Landesligisten winken nämlich im Falle eines Sieges in der ersten Hauptrunde des Totopokals attraktive Gegner im Herbst. Zudem lobt der BFV als Veranstalter sowie der namensgebende Sponsor eine staatliche Prämie für den Sieger aus. Der Weg ins Endspiel war für den VfB Forstinning wesentlich komfortabler gepflastert als für seinen Münchner Kontrahenten. Während die SpVgg 1906 einen wahren Qualimarathon hinter sich hat, genügte dem VfB Forstinning als ein Vertreter des Kreises Ebersberg das Erreichen des Landkreispokals sowie eine souverän gewonnene Partie beim FC Neuhadern mit 6:2.

Ähnlich erfolgreich agieren beide Vereine auch in der diesjährigen Bezirksligasaison. Der VfB steht dicht vor dem direkten Aufstieg als Spitzenreiter der Bezirksliga Ost, auch der in Giesing beheimatete Fusionsverein hegt als Tabellenzweiter der Bezirksliga Süd Aufstiegsgedanken.

„Die Relegation haben wir in der eigenen Hand, an Oberweikertshofen werden wir wohl nicht mehr herankommen“, beschreibt Haidhausens Vorsitzender Giuseppe Scialdone die Lage. Der im Münchner Fußball bestens vernetzte Funktionär schiebt für das Finale die Favoritenrolle mit einem leichten Augenzwinkern dem VfB zu: „Forstinning ist der klare Favorit, die haben einen viel stärkeren Kader.“ (Christian Scharl)