Trainingslager endet im Nachtleben - Anzing und Emmering feiern gemeinsam in Rosenheim

Benno Stadler: Hat das Trainingslager genossen. © SV Anzing

Für den Abschlussabend ihres Trainingslagers hatte sich der SV Anzing den TSV Emmering nach Rosenheim eingeladen. Erst wurde gegeneinander gespielt, anschließend gemeinsam gefeiert.

Anzing – „War sehr lustig mit denen“, fand SVA-Sprecher Benno Stadler. Auf dem Kunstrasen hatte er sich mit seinem Emmeringer Pendant Manuel Sedlmaier noch in der spielentscheidenden Szene beharkt, zu späterer Stunde dann bei ihm untergehakt.

Aber der Reihe nach: Den besseren Start in die staffelübergreifende Kreisliga-Partie erwischte der Inn/Salzach-Vertreter. Simon Wimmer brachte den TSV Emmering mit einem wuchtigen Sonntagsschuss in den Winkel in Führung (13.). „Danach sind sie uns super angelaufen, wir hatten bis zur Pause richtig zu kämpfen“, so Stadler. Erst nachdem die Anzinger tatkräftig Beihilfe zum 0:2 durch Christian Breu geleistet hatten (47.), herrschte in den Reihen des Münchner Staffel-Vertreters Ordnung und Disziplin vor.

„Lange haben wir uns zwar nicht mit einem Tor belohnt, hatten hinten raus aber sogar mehr Körner“, wunderte sich Stadler fast schon über die Akkuleistung seiner Mitspieler ob der vorausgegangenen Mehrbelastung.

Tatsächlich sah es in den Schlussminuten bereits nach einem leistungsgerechten Remis aus. Anzings Youngster Nikolas Stangl (80.) sowie der erfolgreiche Strafstoßschütze Felix Schmieg (87.) stellten auf 2:2, ehe Emmering in der Schlussminute ein letzter Freistoß zugesprochen wurde.

Während sich Sedlmaier und Stadler vor SVA-Keeper Taygun Yildiz hin und herschoben, stopfte TSV-Freistoßschütze Anton Voglsinger den Ball schlitzohrig unter der Anzinger Mauer hindurch zum 2:3-Endstand in die Maschen.

„Die Szene haben wir nach dem Abendessen noch bis vier Uhr früh analysiert“, freute sich nicht nur Sedlmaier nach einem „gelungenen, temporeichen Test gegen eine gasige, junge Anzinger Truppe“ über den gemeinsamen Mannschaftsausflug ins Rosenheimer Nachtleben. Das geplante Abschlusstraining am nächsten Morgen setzte Anzings Trainer-Duo Rickhoff/Rauch nicht ganz uneigennützig kurzfristig ab. „Beide Christians waren natürlich unterwegs mit uns“, verriet Benno Stadler und zog ein durchweg positives Trainingslager-Fazit: „Eine Riesengaudi, die uns als Team und auch fußballerisch weitergebracht hat.“

SVA: Yildiz, Muck, Schmid, Stadler, Rickhoff, A+K Blumberg, Lehrmann, Hösl, Niederreiter, Huber; Behr, Schmieg, Reuel, Stangl, Meier, Deutschbein.

Emmering: Ametsbichler, Maier, S. Riedl, Gressierer, J. + M. Niedermaier, Wimmer, C. Breu, A. Voglsinger, C. Kirchlechner, Leykam; A. Kirchlechner, Widmann, Sedlmaier.