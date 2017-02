Trotz Krise: TSV Ebersberg sammelt Spenden für Kinderkrebshilfe

„Das sind die echten Schicksale“

Ebersberg – Selbst in Krisenzeiten möchte der TSV Ebersberg sein soziales Engagement nicht vernachlässigen.

Obwohl die Fußballabteilung der Kreisstädter nach dem Wasserschaden im Jugendstadion und dem anstehenden Abriss desselben jeden gesammelten Euro selbst gut gebrauchen könnten, war es TSV-Chef Martin Schedo ein wichtiges Anliegen, einen ganz besonderen Spenden- Scheck zu überreichen. Im Rahmen eines Jugendturniers der Eber nahm Helga Bogensperger in der Dr.-Wintrich- Halle einen Scheck über 1500 Euro entgegen.

Gemeinsam mit Jugendleiter Cesar Pereda freute sich Schedo, alle eingesammelten Spenden während der Jugendturniere diesen Winter an die Kinderkrebshilfe Ebersberg weiter zu leiten. Der Verein unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche, die auf der Station „Intern 3“ in der Dr. von Hauner‘schen Kinderklinik in München ambulant oder stationär behandelt werden. „Wir freuen uns, der Vereinsvorsitzenden Helga Bogensperger mit den eingesammelten Spenden unter die Arme greifen zu können“, sagte Martin Schedo. Bogenspergers Vereinsarbeit relativiere die Rückschläge des TSV. Schedo: „Die Kinder auf dieser Station – das sind die echten Schicksale.“

Text: Julian Betzl

Quelle: fussball-vorort.de