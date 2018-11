Trotz Niederlage: Heiko Baumgärtner lobt Einsatzbereitschaft seiner Eber

Verschwenderische Ebersberger unterliegen den kaltschnäuzigen Dorfenern

von Julian Betzl schließen

„Jeder hat zum Abschluss wirklich noch einmal alles gegeben“, lobt Heiko Baumgärtner trotz der 1:3-Niederlage gegen den TSV Dorfen sein Team.

Ebersberg – Als Heiko Baumgärtner nach dem Schlusspfiff die Ebersberger Kabine betritt, findet er sich in einer lazarettartigen Szenerie wieder. Stürmer Bakary Touray wird auf der Massageliege behandelt, Verteidiger Konrad Voglsinger vermutet bei sich einen Bänderriss und Kapitän Michael Steppan untersucht seinen bereits im Vorfeld angebrochenen Zeh.

„Jeder hat zum Abschluss wirklich noch einmal alles gegeben“, will der Eber-Coach seinem Team einmal mehr keine Vorwürfe nach einer Niederlage machen. Dennoch ist das 1:3 gegen den TSV Dorfen vor allem auf ein altbekanntes Wehwehchen zurückzuführen: Der kaltschnäuzige Umgang mit hochkarätigen Torchancen. Zwei Paradebeispiele lieferte alleine Touray in den ersten fünf Spielminuten.

In der Abwehrarbeit lief es für die Platzherren im ersten Spielabschnitt deutlich erfolgreicher. Voglsinger konnte mit einer geschickten Grätsche in höchster Not den einzig gefährlichen Angriff der Gäste ausbremsen (19.). Seine Vorderleute beschäftigten die Dorfener Abwehr zwar permanent in einem „allgemein richtig guten Bezirksligaspiel“ (Baumgärtner), belohnten sich aber weiterhin nicht. Maxi Volk köpfte einen Eckball nur an die Unterkante der Latte (26.) und Thomas Peschke verzog aus elf Metern (28.).

So musste Eber-Keeper Marinus Pohl seinen Farben das 0:0 nach der Pause mit einer grandiosen Glanzparade retten (47.), nur um sich zehn Minuten später über den nächsten vergebenen Hochkaräter, diesmal durch Georg Münch, zu ärgern. In Anbetracht der turbulenten Schlussphase musste Baumgärtner konstatieren: „Dorfen hat einen eiskalten Thalmaier, der von drei Chancen zwei verwertet. Wir machen aus sechs Hochkarätern eben nur ein Tor.“

Peschkes Ausgleich folgte ein Sturmlauf der Heimelf, ein rettender Fußreflex von Pohl, ein „Geschenk zum 1:2“ sowie ein klassischer Konter in der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand. „Das ist erstmal enttäuschend, aber für unsere Kaderstruktur haben wir bisher das Optimum rausgeholt“, bilanzierte ein zufriedener Ebersberger Lazarett-Leiter.