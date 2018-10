Trotz Platzverweis: SV Hohenlinden auch nach Spitzenspiel ungeschlagen

Leistungsgerechte Nullnummer gegen die SpVgg Haidhausen

von Julian Betzl schließen

Am Ende stand eine magere Nullnummer im Spitzenspiel des SV Hohenlinden gegen die SpVgg Haidhausen zu Buche. Dennoch sind die Trainer beider Seiten zufrieden.

Hohenlinden – Etwas anders, als im Vorfeld erwartet, entwickelte sich das Giganten-Duell in der Kreisliga 3 zwischen dem SV Hohenlinden und der SpVgg Haidhausen zu einem ansehnlichen, jedoch chancenarmen Schachspiel im Mittelfeld. Die beiden Torfabriken der verlustpunktfreien Kontrahenten wurden jeweils von den engmaschigen und fehlerfreien Abwehrreihen zum Stillstand gebracht, sodass nach dem Schlusspfiff ein leistungsgerechtes 0:0 zu Buche stand.

Dabei dürften die beiden Trainer, Ralf Santelli und Sebastian Bracher, noch den meisten Spaß gehabt haben. „Wir haben uns danach kurz unterhalten und waren eigentlich beide mit dem Spiel sehr zufrieden“, sagte Santelli, der sich vielleicht doch als moralischer Sieger fühlen durfte, da seine Elf 15 Minuten in Unterzahl bestreiten musste.

In Minute 75 zückte der Unparteiische Patrick Cuka die Rote Karte gegen SVH-Spielführer Sebastian Ittlinger, was bei Santelli größtes Unverständnis hervorrief. „Itti wird in einem Laufduell gegen einen Stürmer an der Seite von unserem Strafraum von hinten geschubst und ins Straucheln gebracht. Dadurch fällt er dem anderen in die Beine.“ Da Ittlinger erstens nicht letzter Mann war und sich Cuka zweitens hinterher für seine Fehleinschätzung entschuldigte, hinterlässt Ittlingers Minimalsperre von einer Partie für die Hohenlindener einen faden Beigeschmack. Drei Minuten zuvor hätte Simon Haberl der Heimelf den Spieltag noch mit einem Heimdreier versüßen können. Bei seinem Abschluss aus fünf Metern rutschte der Torjäger aber weg – SpVgg-Keeper Maxi Brunner fischte das Leder noch aus dem Eck.

„Bei beiden Teams hat der letzte Pass gefehlt“, erklärte Santelli die ansonsten rar gesäten Torraumszenen. Mehr als drei Distanzschüsse ließ keine Seite pro Halbzeit zu und SVH-Keeper Valentin Katterloher musste wider Erwarten lediglich einen Torschuss des Haidhausener Wirbelsturms Toni Rauch/Stefan De Prato parieren.

SVH: Katterloher, Frick, Pala, Haberl, Ittlinger, Käser, Mielke, Peter, Baum, Klaes, Zenuni; Tödter, Graf, Maier, Mleko, Attenberger, Kamposioris.