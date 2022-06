„So eine Kulisse vergisst man ein Leben lang nicht“: 1860-Fans gegen TSV Poing mit Pyro-Show

Pyro, Rauch, Gesang: Viel Stimmung erlebten die Poinger Frauen beim Spiel in München. © Privat

Die TSV 1860 München haben im letzten Spiel ihre Frauenfußball-Mannschaft ein einmalige Stimmung geboten. Der TSV Poing ist noch immer überwältigt.

Poing – In gut zehnfacher Unterzahl fanden sich die 30 Anhänger von Poings A-Klasse-Fußballerinnen auf der Sportanlage St.-Martin-Straße in München ein. Die unbesiegte Meistermannschaft des TSV 1860 München hatte zur großen Saisonabschlussfeier geladen und dank ihrer Fangemeinde einen eindrucksvollen Rahmen geschaffen. Eine kleine Pyro-Show inklusive, die zeitweise das halbe Spielfeld einnebelte.

„Da habe ich meinen Spielerinnen zugerufen, dass jetzt unsere große Chance kommt, weil die Sechzger nichts sehen.“

„Da habe ich meinen Spielerinnen zugerufen, dass jetzt unsere große Chance kommt, weil die Sechzger nichts sehen“, scherzte Joachim Schimkus. Poings Übungsleiter hatte seinem Team bereits vor dem Anstoß geraten, dieses einmalige Erlebnis vor allem zu genießen. „So eine Kulisse vergisst man als Amateurspieler sein Leben lang nicht.“

Aus sportlicher Sicht war dagegen alles zur Pause geklärt und die Löwinnen nach einer guten Viertelstunde mit 4:0 vorne. „Danach waren wir zwar gut dabei, ein, zweimal in Tornähe“, so Schimkus, „aber von einem Ehrentreffer schon ein gutes Stück entfernt“. Insgesamt habe man sich bei der 0:6-Niederlage aber gut verkauft. „Jetzt suchen wir noch nach einem Termin, an dem wir eine Mischung aus Abschlussfeier und Planungsgespräch für die neue Saison ansetzen können.“ (Julian Betzl)

Poing: A+F Scherzl, Bink, Schulz, Pfleiderer, Zeißig, Janisch, Osiander, Mc Cullough, Schädel, Sanchez; Niedung, Negele.