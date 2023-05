Frauenfußball kompakt: 1860-Damen gewinnen in Markt Schwaben – Poingerinnen verlieren

Von: Julian Betzl, Daniela Oldach

Die Frauen des TSV Poing mussten am vergangenen Wochenende eine Niederlage einstecken. © Christian Riedel

Mit der Niederlage gegen die Damen des TSV 1860 rutschte die Reserve der SpVgg Markt Schwabener Au auf einen Abstiegsplatz ab. Die weiteren Ergebnisse im Überblick.

Kreisklasse 1: SpVgg Markt Schwabener Au II – TSV 1860 München 1:3

In einem Duell auf Augenhöhe zog die SpVgg-Reserve gegen die Gäste vom Münchner Traditionsverein den Kürzeren und ist auf einen Abstiegsplatz gerutscht. „Wir waren im Wesentlichen gleichwertig, aber 1860 hat einfach die Torchancen genutzt“, bedauerte Markt Schwabens Cheftrainer Matthias Reiter.

Nach dem frühen 0:2-Rückstand (10./24.) rannte der Aufsteiger lange vergeblich an, erst Maren Weinheimer sorgte mit ihrem 1:2 (82.) für einen kurzen Hoffnungsschimmer. Doch die Löwen-Frauen machten in Minute 88 alles klar. „Wir haben wohl im nächsten Spiel gegen Stern III ein absolutes Entscheidungsspiel vor uns“, blickte Reiter auf das Duell am kommenden Sonntag beim Mitkonkurrenten voraus. (ola)

A-Klasse 1: SG Hohenlinden– SG TSV Ost/Wacker/MSV 1:1

„Wir hätten den Sieg aufgrund der Spielanteile und der Torchancen verdient gehabt“, klagte Hohenlindens Damenleiter Jan Rathke über die verpassten drei Punkte gegen die Münchnerinnen. Aus dem Nichts ging der Gast durch Irene Willcock in Führung (71.). Linda Penski glückte immerhin noch der Ausgleich (87.). Kurzfristig hatten die Gäste auf Flex umgestellt, traten also nur mit neun Akteurinnen an. „Das hat uns bei der taktischen Ausrichtung gestört“, monierte Rathke diese Änderung. Immerhin wirkte nach ihrer Verletzungspause erstmals wieder Katja Lalk mit. (arl)

A-Klasse 1: TSV Poing – Centro Argentino München 0:2

Wie befürchtet, war die Ersatzbank der Poingerinnen spärlich besetzt und einige angeschlagene Spielerinnen mussten in der Startelf von Coach Joachim Schimkus ran. Auch die frühe Auswechslung von Chiara Trisolino machte die Aufgabe für die Heimelf gegen den Tabellendritten nicht einfacher. Trotzdem hielt man sich 80 Spielminuten lang schadlos und auf Punktkurs.

Dann beförderte Jennifer Pfleiderer das Spielgerät unglücklich zum 0:1 in die eigenen Maschen und die Argentinierinnen legten sogar mit dem Schlusspfiff das 0:2 nach. „Von unseren besten sechs Spielerinnen war nur eine dabei“, konnte Schimkus mit dem Kampfgeist und der Einstellung seiner Notelf letztlich durchaus zufrieden sein. (bj)