„Entwicklung ist ausgezeichnet“: TSV 1880 Wasserburg verlängert mit Trainer Florian Heller

Zwei Spiele vor Saisonende

Von Boris Manz schließen

Der TSV 1880 Wasserburg hat kurz vor Saisonende mit Trainer Florian Heller verlängert. Der Ex-Profi sieht weiteres Entwicklungspotential in der Mannschaft.

Wasserburg – Der TSV 1880 Wasserburg stellt die Weichen für die neue Saison. Trainer Florian Heller, der die Mannschaft seit der Winterpause trainiert, bleibt auch in der kommenden Spielzeit Chefcoach des Landesligisten. Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Löwen damit ihre wichtigste Personalie geklärt. Dies sollte noch einmal zusätzlichen Rückenwind für den Saisonendspurt geben.

TSV 1880 Wasserburg verlängert mit Coach Florian Heller: „Umfeld hier ist überragend“

„Auf diesen Trainer haben wir gewartet. Schon die ersten Trainingseinheiten im Winter gaben mir die Hoffnung, dass wir uns verbessern. Die Entwicklung der letzten Wochen ist ausgezeichnet. Für uns war ganz schnell klar, dass wir verlängern wollen. Jetzt sind wir froh, dass es so gekommen ist“, zeigt sich Abteilungsleiter Kevin Klammer erfreut. Die gesamte Vereinsführung und Heller arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv zusammen, sodass die Verlängerung nur folgerichtig war.

„Ich wurde in Wasserburg von jedem Einzelnen super aufgenommen. Das Umfeld hier ist überragend. Jeder, vom Stadionsprecher über die Platzwarte bis hin zu den Küchenfeen, ist leidenschaftlich mit dem Verein verbunden“, berichtet Heller über seine ersten Monate in der Innstadt. Neben dem Zwischenmenschlichen spielt aber auch das Sportliche eine Rolle: „Ich sehe noch Potenzial in der Mannschaft, das ich gemeinsam mit ihr freilegen möchte.“

Wiederaufstieg in die Bayernliga noch möglich: TSV 1880 Wasserburg zeigt sich in starker Verfassung

Mitte Januar hatte Heller als Trainer am Inn angeheuert und erfolgreichen Fußball angekündigt. „Unser Ziel ist ganz klar, jedes Spiel zu gewinnen – und das meine ich auch genauso“, sagte Heller kurz nach Amtsantritt. Nach holprigem Start – vier Spiele ohne Sieg – schafften Heller mit den Löwen den Turnaround. Aus den letzten acht Spielen holte der Vorjahresabsteiger 22 von 24 möglichen Punkten und ist seit Ende März sogar ungeschlagen.

Am Freitagabend, am 19. Mai, empfangen die Löwen in ihrem letzten Heimspiel der Saison den SSV Eggenfelden, ehe am Samstag eine Woche später der Jahresabschluss beim Tabellenschlusslicht Brunnthal ansteht. Aktuell steht der TSV 1880 mit 52 Zählern knapp hinter Traunstein auf Platz fünf der Tabelle. Damit ist die direkte Rückkehr in die Bayernliga dank der starken Rückrunde noch möglich. (PM/btfm)