Der doppelte A-Klassist: Aßlinger Reservemannschaft feiert Vizemeisterschaft und Aufstieg

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Kopfballkünstler mit beeindrucktem Publikum: Aßlings (rot) Tobias Höge hätte sich für den sportlichen Aufstieg in die A-Klasse gegen Oberndorf II (gelb) scheinbar selbstlos sämtliche Halswirbel verrenkt. © stefan rossmann

Der TSV Aßling wird künftig doppelt in der A-Klasse vertreten sein. Denn die zweite Mannschaft hat den Direktaufstieg in der B-Klasse 3 geschafft.

Aßling – „Aber so ist es natürlich deutlich schöner, als wenn du am grünen Tisch als vielleicht Tabellenvierter aufsteigst“, so Holzmann. Auf dem Platz war zu sehen, dass die Mannschaft den Aufstieg auch auf sportliche Weise sichern wollte. Ein Pfostenschuss in der dritten Minute ließ den Coach stöhnen: „Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um den Sack zuzumachen.“ Was nun wiederum am fehlenden Stoßstürmer liege.

Doch auch so trafen die Büchsenberger. In der 10. Minute war es Fabian Kerschbaumer, der die 50 Fans zum Jubeln brachte. Bei sommerlicher Witterung boten die Gastgeber eine „geschlossene Teamleistung“, mit der der Trainer hoch zufrieden war („bis zur 70. Minute hätte es 5:0 stehen können“).

In der Nachspielzeit sorgte dann Tobias Höge mit einem verwandelten Elfmeter für den 2:0-Heim- und Aufstiegssieg (90.+2). Viel Zeit zur Erholung von den Feierlichkeiten bleibt der Aßlinger Zweiten nicht.

Bereits in drei Wochen soll beim Aufsteiger die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnen. Dann wird Stefan Holzmann wieder das Kommando haben. Er hat dem Verein vor gut einer Woche signalisiert, dass er für ein weiteres Jahr als Coach zur Verfügung stehen wird. (hw)

TSV Aßling II: Wieser, Kerschbaumer, Hanslmayer, Ertl, M.Kuklok, Höge, Wenzke, Meier, Brunnthaler, Magyari, F.Huber - T.Huber, Wieser, Knoblich, Vincetic, Limberger, S.Hanslmayer, Pöhlmann, Bechtold.